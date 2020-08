Spagna. DGOJ pubblica il rapporto annuale del 2019 del settore del gioco d’azzardo

Questo rapporto, un compendio dei rapporti trimestrali sul gioco d’azzardo online pubblicati dal DGOJ, viene prima della pubblicazione dei dati del mercato del gioco d’azzardo spagnolo. Il GGR del 2019 è stato di 748,24 milioni di euro, con un aumento del 7,04% rispetto all’anno precedente. Depositi e prelievi mantengono una tendenza al rialzo, con un aumento rispettivamente del 15,84% e del 20,44% su base annua. Le spese di marketing del 2019 sono state di €372 milioni, in crescita dell’11,74% rispetto al trimestre precedente. Le promozioni sono aumentate del 10,88% ; pubblicità, 7,43% ; sponsorizzazione, 43,87% ; affiliati, 23,4%. I giocatori attivi sono stati 1.370.288, in calo del 6,7% su base annua. Nell’analisi della GGR per segmenti di gioco, si nota che: 748,24 milioni di euro di GGR sono distribuiti in 378,3 milioni di euro in scommesse (50,56%); 12,7 milioni di euro nel bingo (1,7%); 273,92 milioni di euro nel settore dei casinò (36,52%); 2,7 milioni di euro nei concorsi (0,37%) e 81,3 milioni di euro nel poker (10,86%). Il segmento delle scommesse ha registrato un tasso di crescita del 3,34% anno su anno. L’aumento è dovuto alle scommesse sportive giocate, l’11,67% su base annua, che compensa la caduta (-7,28%) delle scommesse pre-partita. La pre-partita rappresenta il 37,09% del segmento delle scommesse mentre In-play rappresenta il 60,39%. Il bingo ha registrato un calo del -5,6% rispetto all’anno precedente.

Nel segmento dei casinò c’è stata una crescita del 14,93% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, questo tasso è inferiore a quello degli anni precedenti: il 49,96% nel 2017 e il 33,1% nel 2018. Questa crescita è dovuta principalmente alle slot. Dal suo lancio nel 2015, le slot hanno portato a quote di mercato sempre più elevate del casinò. Nel 2019 le slot rappresentano il 54,47% del segmento dei casinò, con un aumento del 20,58% su base annua. Anche la Life Roulette e il Baccarat sono cresciuti in modo significativo, rispettivamente del 25,42%, 39,94%. La roulette convenzionale e il Blackjack sono diminuiti del -0,21% e del -11,96% rispetto all’anno precedente. Altri giochi come i giochi complementari sono scomparsi.

I concorsi hanno registrato nel 2019 un balzo del 166,23%. Il poker presenta una leggera diminuzione del -0,68% da un anno all’altro, a causa della caduta (-6,68%) del denaro del poker. Il torneo di poker ha registrato un aumento del 2,93% rispetto al 2018 e rappresenta il 64,76% del mercato del poker. Le spese di marketing nel 2019 sono balzate a 372 milioni di euro, suddivise in: spese di affiliazione per 39,36 milioni di euro; 20,69 milioni di euro di sponsorizzazioni; promozioni 128,98 milioni di euro; pubblicità per 182,98 milioni di euro.

La media mensile degli account di gioco attivi è 903.272, il che implica una crescita dell’8,62% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La media mensile dei nuovi account di gioco è di 265.879, con un incremento annuo del 3,86%. Va notato che dall’apertura della liquidità azionaria per il poker con Francia e Portogallo, cinque piattaforme sono state localizzate in Spagna.

PressGiochi