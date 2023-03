Spagna. DGOJ pronta per un nuovo decreto sul gioco responsabile e sicuro

Questa settimana, il direttore generale della DGOJ Mikel Arana ha guidato il “Consiglio sul gioco responsabile” della Spagna attraverso le “principali novità e aspetti tecnici” del decreto. Arana ha espresso la fiducia che il regio decreto otterrà la sua approvazione tecnica e sarà pronto per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri spagnolo entro la fine di marzo.

Il progetto sugli ambienti di gioco più sicuri è stato lanciato formalmente nel luglio 2021 con l’obiettivo sisviluppare un “quadro ottimale” di protezione dei consumatori per il gioco d’azzardo da implementare a livello federale nelle 17 comunità autonome della Spagna.

Pertanto, i governi autonomi hanno concordato di adottare “una serie di misure relative al gioco responsabile o sicuro volte a ridurre il rischio della comparsa di comportamenti di gioco problematici o patologici nei consumatori vulnerabili”.

Le riforme tecniche richiederanno agli operatori con licenza spagnola di “classificare i giocatori d’azzardo, identificando e applicando misure specifiche per i gruppi considerati più vulnerabili, come i giovani giocatori, i partecipanti con comportamenti di gioco intensivi o coinvolti in comportamenti rischiosi o i partecipanti autoesclusi”.

Le riforme adottate dal nuovo decreto coincideranno con il lancio del nuovo registro centrale dei giocatori del gioco d’azzardo spagnolo e la riqualificazione di un sistema di autoesclusione del gioco d’azzardo problematico per coprire i consumatori in tutte le province.

Il DGOJ ha commentato il procedimento: “Ancora una volta, questo forum ha valutato la necessità di collaborazione di tutti i settori coinvolti nell’ecosistema del gioco d’azzardo online, in modo che la prevenzione e l’informazione siano elementi essenziali per garantire che questa attività sia svolta in modo responsabile e sicuro”.

Il 2023 segna la seconda fase della riforma normativa del gioco d’azzardo spagnolo guidata dal Ministero dei consumatori.

Le prime riforme del mercato hanno visto il governo approvare un nuovo “regio decreto sulla pubblicità” nel 2021, che ha imposto un blackout di sponsorizzazione sulle partnership di scommesse e ha limitato la pubblicità televisiva e radiofonica dei prodotti di gioco tra 1:00 e le 5:00.

Pressgiochi