Spagna. DGOJ chiede che le loot box vengano riclassificate come gioco d’azzardo

Mikel Arana, direttore generale del DGOJ spagnolo, ha confermato che l’agenzia di regolamentazione ha consigliato al governo di introdurre modifiche alla “Legge sui giochi” al fine di riclassificare le “loot box come giochi d’azzardo”. Il leader del DGOJ ha esortato il Congresso a sostenere l’iniziativa, affermando che il governo lancerà una consultazione pubblica entro la fine dell’anno, mirando all’entrata in vigore di nuove normative entro la seconda metà del 2021. Inoltre, Arana ha sostenuto la direttiva presso la commissione spagnola sullo “Studio dei comportamenti di dipendenza”, fornendo al contempo ulteriore consulenza al “Consiglio consultivo per il gioco responsabile” per sostenere la sua revisione nella modifica della legge attuale per stabilire loot box come componenti del gioco d’azzardo. Rispecchiando le controparti europee, il governo spagnolo mira a rivedere le sue leggi digitali in materia di protezione dei minori “limitando le transazioni compulsive e impulsive”.

Il governo redigerà il testo finale della legge durante il periodo di consultazione, che mira a essere pubblicato entro la metà del 2021, concentrando gli emendamenti sull’allineamento degli standard di gioco responsabile e sulla tutela dei consumatori nelle 17 comunità autonome della Spagna. Le leggi sui consumatori e le norme di sicurezza relative alle loot box sono diventate un argomento importante tra gli stati membri dell’UE a causa della mancanza di una regolamentazione trasparente che disciplini le meccaniche di gioco. Il mese scorso, l’editore di giochi EA Sports ha confermato che avrebbe contestato una sanzione di 5 milioni di euro sanzionata dal regolatore olandese del gioco d’azzardo Kansspelautoriteit (KSA) che aveva giudicato i suoi ”pacchetti di giochi FIFA” come una componente di gioco d’azzardo illegale e ha ordinato a EA di rimuovere la funzione dal suo servizio olandese. Avendo perso un appello presso i tribunali dell’Aia, EA probabilmente contesterà la sua sanzione a livello europeo, per la quale la consulenza sulla politica del mercato interno dell’Unione europea ha affermato che tutti gli Stati membri devono affrontare “problemi strutturali” in relazione al governo delle loot box e ai premi in-game.

