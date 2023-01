Spagna. DGOJ avvia controllo alle reti di vendita delle lotterie

Le lotterie spagnole ONCE e SELAE saranno esaminate dalla DGOJ – la direzione spagnola per il gioco d’azzardo – in relazione al modo in cui i giochi della lotteria vengono

Le lotterie spagnole ONCE e SELAE saranno esaminate dalla DGOJ – la direzione spagnola per il gioco d’azzardo – in relazione al modo in cui i giochi della lotteria vengono commercializzati e venduti al pubblico.

La consultazione sarà aperta alle risposte fino al 31 marzo, con la direzione che sottolinea di aver richiesto il necessario feedback da parte dei media spagnoli e dei venditori pubblici dei giochi ONCE e SELAE.

In qualità di amministratori delle lotterie nazionali spagnole, ONCE – la lotteria per disabili – e SELAE, la lotteria per società/enti di beneficenza spagnoli, sono autorizzate alla vendita di biglietti e giochi tramite “venditori pubblici” che si tratti di bar, ristoranti, tabaccherie, negozi ecc. Tuttavia, la DGOJ ha evidenziato che negli ultimi anni il pubblico spagnolo ha assistito a un aumento del numero di siti Web e applicazioni online che vendono giochi ONCE e SELAE come venditori autorizzati.

Sono state sollevate preoccupazioni sul fatto che i venditori online offrano un’adeguata protezione del cliente e garanzie sui biglietti venduti al pubblico per le estrazioni ONCE e SELAE. Le lotterie spagnole differiscono dalle altre nazioni europee, in quanto i clienti acquistano biglietti con numeri prestampati, partecipando ad estrazioni per vincere una quota percentuale di un jackpot della comunità, piuttosto che il formato a estrazione singola, che premia un singolo vincitore. Il formato unico garantisce che la Spagna mantenga le lotterie nazionali più popolari d’Europa, con le estrazioni natalizie “El Gordo” e “El Nino”, che hanno distribuito oltre 2,5 miliardi di euro di premi ai clienti.

La DGOJ ha sottolineato l’importanza della sua consultazione per garantire che le lotterie spagnole siano esenti da corruzione e per proteggere i consumatori spagnoli dalle frodi.

PressGiochi