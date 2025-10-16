Spagna, DGOJ apre consultazione pubblica sulla normativa sulla pubblicità al gioco

Il regolatore spagnolo, la DGOJ, ha ufficialmente avviato il processo di consultazione pubblica sulle modifiche proposte alla normativa nazionale in materia di pubblicità del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione dei danni.

L’obiettivo principale della Legge spagnola 13/2011, del 27 maggio, sulla regolamentazione del gioco, è la creazione di un quadro giuridico adeguato per lo sviluppo dell’attività di gioco a livello statale che, tra l’altro, offra sicurezza giuridica, tuteli l’interesse pubblico, prevenga comportamenti di dipendenza e protegga i consumatori.

In attuazione di tale norma e tenendo conto del nuovo paradigma della pubblicità nelle attività di gioco, è stato emanato il Real Decreto 958/2020, del 3 novembre, relativo alle comunicazioni commerciali delle attività di gioco, che nei suoi articoli 10 e 11 stabilisce i principi del gioco sicuro e della protezione dei minori.

In base alle disposizioni contenute nei suddetti articoli, questo progetto ha come obiettivo, da un lato, stabilire l’obbligo che le comunicazioni commerciali delle attività di gioco includano un messaggio relativo agli effetti dannosi derivanti dalla ludopatia o da comportamenti a rischio dell’utente, messaggio che sostituisce quello che richiama alla responsabilità del giocatore previsto all’articolo 10.3; dall’altro lato, definire le specifiche relative alla forma, dimensione, disposizione, contrasto e contenuto dei messaggi previsti al comma 4 dell’articolo 10 e al comma 3 dell’articolo 11 del Real Decreto 958/2020.

Il regolatore ha quindi invitato tutti gli interessati a inviare contributi e opinioni tramite il proprio sito web entro il termine del 26 novembre 2025.

