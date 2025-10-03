Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco

In Spagna i portali di gioco online saranno presto obbligati a mostrare messaggi di avvertimento contro i rischi della dipendenza, sul modello delle scritte da anni imposte sui pacchetti di sigarette. Il ministro per i Diritti Sociali e il Consumo, Pablo Bustinduy, ha spiegato che le attuali diciture come “gioca responsabilmente” verranno sostituite da avvisi molto più diretti, come “la ludopatia è un rischio del gioco” o “la probabilità di essere un giocatore perdente è del 75%”. I nuovi messaggi compariranno non solo sulle piattaforme e nelle applicazioni, ma anche in ogni forma di pubblicità online, dai banner ai video diffusi sui social.

La misura nasce dall’attuazione del Real Decreto 958/2020 e si fonda su studi che hanno evidenziato come l’82% delle ammissioni a trattamenti per dipendenze in Spagna nel 2022 fosse legato al gioco. Bustinduy ha sottolineato che l’iniziativa si basa su evidenze scientifiche e risponde alla necessità di intervenire in un contesto in cui l’offerta di scommesse è particolarmente presente nei quartieri più vulnerabili. Secondo il ministro, la responsabilità non deve ricadere sui singoli giocatori, ma sulle istituzioni che hanno il dovere democratico di rendere sicuri gli ambienti accessibili a tutti.

Il provvedimento richiama da vicino l’esperienza italiana, dove già da alcuni anni i messaggi obbligatori sul gioco d’azzardo hanno adottato la stessa logica delle campagne antifumo, evidenziando in modo crudo la probabilità di perdite e i rischi della dipendenza. In entrambi i Paesi, l’obiettivo è sottrarre il tema alla dimensione della sola responsabilità individuale e inserirlo in una cornice di tutela pubblica e di prevenzione.

Parallelamente, in Spagna il governo intende reintrodurre limiti alla pubblicità del settore, vietando nuovamente l’uso di personaggi famosi e influencer e bloccando i bonus di benvenuto rivolti in particolare ai più giovani. Una linea di continuità con quanto già avvenuto in Italia, dove la disciplina della comunicazione commerciale sul gioco è stata progressivamente irrigidita per contenere un fenomeno che presenta forti ricadute sociali ed economiche.