Newsletter

04 Ottobre 2025 - 18:03

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco

In Spagna i portali di gioco online saranno presto obbligati a mostrare messaggi di avvertimento contro i rischi della dipendenza, sul modello delle scritte da anni imposte sui pacchetti di

03 Ottobre 2025

Share the post "Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco"

Stampa pagina

In Spagna i portali di gioco online saranno presto obbligati a mostrare messaggi di avvertimento contro i rischi della dipendenza, sul modello delle scritte da anni imposte sui pacchetti di sigarette. Il ministro per i Diritti Sociali e il Consumo, Pablo Bustinduy, ha spiegato che le attuali diciture come “gioca responsabilmente” verranno sostituite da avvisi molto più diretti, come “la ludopatia è un rischio del gioco” o “la probabilità di essere un giocatore perdente è del 75%”. I nuovi messaggi compariranno non solo sulle piattaforme e nelle applicazioni, ma anche in ogni forma di pubblicità online, dai banner ai video diffusi sui social.

La misura nasce dall’attuazione del Real Decreto 958/2020 e si fonda su studi che hanno evidenziato come l’82% delle ammissioni a trattamenti per dipendenze in Spagna nel 2022 fosse legato al gioco. Bustinduy ha sottolineato che l’iniziativa si basa su evidenze scientifiche e risponde alla necessità di intervenire in un contesto in cui l’offerta di scommesse è particolarmente presente nei quartieri più vulnerabili. Secondo il ministro, la responsabilità non deve ricadere sui singoli giocatori, ma sulle istituzioni che hanno il dovere democratico di rendere sicuri gli ambienti accessibili a tutti.

Il provvedimento richiama da vicino l’esperienza italiana, dove già da alcuni anni i messaggi obbligatori sul gioco d’azzardo hanno adottato la stessa logica delle campagne antifumo, evidenziando in modo crudo la probabilità di perdite e i rischi della dipendenza. In entrambi i Paesi, l’obiettivo è sottrarre il tema alla dimensione della sola responsabilità individuale e inserirlo in una cornice di tutela pubblica e di prevenzione.

Parallelamente, in Spagna il governo intende reintrodurre limiti alla pubblicità del settore, vietando nuovamente l’uso di personaggi famosi e influencer e bloccando i bonus di benvenuto rivolti in particolare ai più giovani. Una linea di continuità con quanto già avvenuto in Italia, dove la disciplina della comunicazione commerciale sul gioco è stata progressivamente irrigidita per contenere un fenomeno che presenta forti ricadute sociali ed economiche.

https://elpais.com/sociedad/2025-10-01/consumo-obligara-a-las-webs-de-apuestas-a-mostrar-anuncios-con-las-consecuencias-del-juego-igual-que-ya-pasa-con-el-tabaco.html?utm_source=chatgpt.com

banner articolo interno
Leggi anche

Octavian Gaming porta i suoi titoli su GameHub di BlueOcean Gaming

Cardia (Acadi) al Salone Antiriciclaggio: “La compliance integrata rafforza i presidi nel gioco come nelle banche”

Cile, la Corte Suprema ordina il blocco delle piattaforme di scommesse online illegali

Totocalcio: palinsesto del concorso n° 29 dell’ 11-13 ottobre 2025

Spagna come l’Italia: avvisi contro la ludopatia come per il tabacco

Pubblicità al gioco, Consiglio di Stato: “È rilevante la questione di legittimità costituzionale sulla sproporzione delle pene minime”

Sport integrity e gioco responsabile: la nuova partnership tra Lottomatica e Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

Serie A – Juventus-Milan, pochi gol ma punti pesanti in palio

Catalogo in espansione: arrivano quattro nuove slot, inclusa in esclusiva Bob Marlin Goes Splashing Wild Fight Rushingwilds di Yggdrasil

Serie A, sesta giornata: l’analisi del turno attraverso le quote di Betsson

TAR Sicilia, fissata udienza al 18 dicembre su rilascio della licenza per una sala giochi

SiGMA Central Europe Student Pass offre opportunità di carriera agli studenti dell’iGaming

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy