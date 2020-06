Spagna. Codere concorda linea di credito da 120 mln

L’operatore di giochi d’azzardo spagnolo Codere SA ha concordato una linea di credito da 120-150 milioni di euro con un hedge fund statunitense. Si ritiene che il gruppo quotato alla Borsa di Madrid abbia raggiunto un accordo di finanziamento di 12 mesi con un nuovo investitore che dovrebbe essere il fondo comune di investimento Dryden Capital di Miami.

Dryden Capital ha investito in diverse aziende spagnole durante la crisi di COVID-19, tra cui il principale rivale di Codere, CIRSA.

Finora Codere non era riuscito a convincere gli attuali detentori del debito USA Silver Point e Abrams Capital ad estendere le linee di credito ed è stato declassato dall’agenzia di credito Moodys mentre i suoi valori obbligazionari toccavano il minimo storico. Il nuovo finanziamento consentirà alla società di riaprire i punti vendita in Spagna e in Sud America. Secondo quanto riferito, Codere aumenterà l’interesse sui suoi attuali $300 milioni a lungo termine e $500 milioni di tranche di debito dal 6,75% al 7,25%.

