Spagna. Codere sceglie Shackleton come nuova agenzia di marketing

Codere ha confermato la nomina di Shackleton come sua nuova agenzia di marketing creativo, poiché il gruppo di gioco d’azzardo Bolsa Madrid cerca di rinnovare la propria immagine all’interno del mercato spagnolo, espandendo al contempo il profilo pubblico attraverso i mercati in crescita del Sud America. Shackleton si aggiudica l’account multinazionale a seguito di un passo competitivo intrapreso da Codere nel mese di maggio in cui il gruppo di gioco d’azzardo ha sollecitato le agenzie a redigere “campagne pubblicitarie ​​riposizionando il suo marchio verso un pubblico globale”.

Annunciando Shackleton come nuovo responsabile creativo, Codere ha confermato che avrebbe lanciato a breve una nuova campagna pubblicitaria multimediale in Spagna e Messico, con il suo nuovo concetto creativo da distribuire ad “altri mercati latinoamericani”. Shackleton, unità di Accenture Interactive, la divisione media digitali del conglomerato di servizi professionali Accenture Plc, è riconosciuta come una delle principali agenzie di marketing di lingua spagnola, la quale mantiene gli account pubblicitari multimilionari di UBER Spagna, El Pais, Durex, EuroMillions e Max Factor.

Pablo Alzugaray, CEO di Shackleton, ha dichiarato: “Ci sono poche categorie vivaci come le scommesse sportive e nessun marchio all’interno è dinamico come Codere. Un enorme onore e una grande opportunità per contribuire alla costruzione del marchio all’interno e all’esterno della Spagna”.

Shackleton assume il controllo del conto pubblicitario multinazionale di Codere mentre il gruppo di gioco d’azzardo spagnolo ristruttura le unità operative dopo che è stata approvata un’ulteriore proroga di 250 milioni di euro, una transazione che ha visto Codere evitare il fallimento. Carlos González de las Cuevas, Marketing Manager di Codere, ha aggiunto: “In Codere mettiamo la creatività al centro della nostra comunicazione e questo ci rende diversi in un settore così competitivo. Siamo sicuri che insieme a Shackleton sorprenderemo tutti i giocatori di Spagna e Messico con la nostra prossima campagna”.

PressGiochi