Codere decide per il ‘licenziamento temporaneo’ del 69% dei dipendenti in Spagna

Codere ha presentato un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) per alcune delle sue società, che interesserà 1.071 dipendenti, che rappresentano fino al 69% della sua intera forza lavoro in Spagna, sebbene preveda di estenderlo al resto delle sue filiali nei prossimi giorni.

Come riportato dalla società di gioco spagnola alla National Securities Market Commission (CNMV), questa decisione risponde alle cause di forza maggiore ai sensi del decreto di misure urgenti e straordinarie per far fronte all’impatto economico e sociale di Covid-19. In particolare, lo stato di allarme approvato dal governo dall’ultima domenica 15 marzo per fermare l’espansione del Coronavirus e che ha limitato alcune attività economiche, ha significato la chiusura di tutte le sue sedi nel paese.

Pertanto, una volta che le autorità risponderanno alla presentazione di questo licenziamento temporaneo, la società deciderà chi sono i dipendenti interessati dalla misura, che, una volta estesa, potrebbe raggiungere fino all’85% della società.

“Queste misure sono eccezionali e temporanee e la società le rispetterà per fornire ai dipendenti di Codere una copertura legale e del lavoro di fronte alla crisi del Coronavirus, che fino ad ora ha costretto la chiusura di tutti i punti vendita dell’azienda in tutta la Spagna e praticamente in tutti gli altri mercati”, spiega Codere.

In particolare, all’inizio della settimana la società ha deciso di chiudere temporaneamente tutte le sue sale da gioco in tutto il mondo, a seguito delle misure imposte dalle autorità per prevenire la diffusione del Coronavirus, ad eccezione del Messico, dove ha 36 stabilimenti aperti. La forza lavoro di Codere in Spagna rappresenta il 12% del totale del gruppo in tutto il mondo.

Nel resto dei mercati, Codere sta già valutando misure di emergenza in ciascuno di essi.

La società di gioco ha assicurato al mercato che la sua attuale posizione di liquidità e il piano di emergenza messo in atto lo hanno reso “pronto” ad affrontare un periodo di interruzioni dell’attività “di diversi mesi”. Inoltre, la sua offerta “online” in Spagna, Messico, Colombia e Panama rimane operativa.

