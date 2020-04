Spagna. Codere pronta a rifinanziare le proprie obbligazioni di debito

Secondo quanto riferito, Codere SA sta cercando nuove opzioni di investimento per rifinanziare le sue obbligazioni di debito societario di vecchia data da 900 milioni di euro.

Il gruppo di gioco d’azzardo spagnolo sta contrattando con Bank of America per condurre rinegoziazioni con i detentori di obbligazioni per un’ulteriore estensione di due anni con scadenza entro il 2021.

Bank of America dovrà convincere i detentori del debito Codere a mantenere i loro investimenti all’interno della società, avendo visto crollare i valori delle obbligazioni da 0,90 centesimi a 0,35 centesimi. Chiusa la negoziazione di marzo, le obbligazioni Codere declassate da Moody a una “classificazione CAA1”, la classifica di solvibilità utilizzata per descrivere un “junk bond ad alto rischio” che presenta una prospettiva negativa per gli investitori.

Il debito a lungo termine di 900 milioni di euro di Codere è stato accumulato principalmente nell’ambito della ristrutturazione del 2015 condotta da società di private equity statunitensi, che ha visto il gestore legacy evitare il fallimento. Rispecchiando gli sviluppi del settore, le interruzioni causate dall’emergenza COVID-19 hanno visto Codere chiudere temporaneamente l’intero profilo del gioco d’azzardo terrestre che opera in Spagna, Argentina, Italia, Colombia, Messico e Uruguay. Azioni drastiche hanno portato la governance di Codere a sottoporre 1.000 unità del suo personale spagnolo sotto al programma di protezione ERTE del Governo (Cassa integrazione).

