Spagna, aumento dei giocatori e delle registrazioni nel gioco d’azzardo dal terzo trimestre 2019

A dicembre, la spinta del marketing da parte degli operatori spagnoli alla fine dello scorso anno ha visto i giocatori attivi e le registrazioni di nuovi giocatori raggiungere i massimi record. Sebbene GGR nel mercato dell’iGaming, dopo un aumento nel terzo trimestre con un record di giocatori attivi di 1,04 milioni, sia ricaduto notevolmente nel quarto, è stato comunque registrato un forte aumento di giocatori.

Allo stesso modo, le registrazioni di nuovi giocatori hanno raggiunto il picco a 313.515, con i dati trimestrali in crescita del 17,1% rispetto al trimestre precedente. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che gli operatori autorizzati aumentano i loro sforzi di marketing in vista dei severi controlli sulla pubblicità che dovrebbero entrare presto in vigore.

La spesa extra ha comportato un costo, tuttavia, e nonostante l’aumento del fatturato nell’ultimo trimestre del 2019, GGR è diminuito del 3,7% rispetto al terzo trimestre. Sebbene le scommesse sportive siano state le più performanti nel terzo trimestre, nel quarto il GGR è diminuito del 12,1%. Le entrate del poker sono state stabili su base trimestrale, ma le entrate del bingo sono diminuite in modo significativo, scendendo del 16%. Ficom Leisure fornisce anche stime mensili esclusive sul mercato online italiano nella dashboard iGaming in Italia, comprese le quote di mercato degli operatori nei casinò, scommesse sportive e poker. Fornisce inoltre stime mensili su diversi stati degli Stati Uniti, tra cui New Jersey, Pennsylvania, Indiana e Iowa.

PressGiochi