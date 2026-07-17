Newsletter

17 Luglio 2026 - 21:03

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Spagna – Argentina ultimo atto del Mondiale più lungo della storia: La Roja avanti a 1,70 su Sisal.it

Scontro generazionale Messi vs Yamal, nella sfida del gol comanda l’argentino

17 Luglio 2026

Share the post "Spagna – Argentina ultimo atto del Mondiale più lungo della storia: La Roja avanti a 1,70 su Sisal.it"

Stampa pagina

Il Mondiale più lungo della storia del calcio è arrivato all’atto finale e, a contendersi il titolo di Campione del Mondo al New York New Jersey Stadium saranno Spagna e Argentina. La Roja, dopo aver fatto fuori la favoritissima Francia in semifinale, punta al doblete dopo la vittoria di Euro 2024 e ad allungare a 38 il numero di partite consecutive senza sconfitte, che sarebbe un nuovo record a livello europeo. L’Albiceleste cerca invece il bis dopo la Coppa del Mondo del 2022, che, nella storia del calcio, è finora riuscito soltanto a due nazionali: l’Italia nel 1934-38 e il Brasile nel 1958-62. Gli esperti Sisal vedono favorite le Furie Rosse, sia nei 90 minuti, con la vittoria a 2,30 contro il 3,65 degli argentini e il 3,00 del pareggio, sia per la vittoria finale, a 1,70 contro il 2,20 degli uomini di Scaloni. Nella semifinale con l’Inghilterra si è visto il grande cuore dell’Argentina, capace di ribaltare il risultato in sette minuti: assisteremo a un altro Ribaltone in finale? Difficile per gli esperti Sisal, a 8,75, così come sembra lontana la possibilità che il verdetto su chi alzerà la Coppa del Mondo arrivi dai calci di rigore, ipotesi a 5,25.

L’ultima per Lionel Messi, la prima per Lamine Yamal: nella finale i riflettori del MetLife Stadium illumineranno i due talenti di un Mondiale che si arricchisce di significati proprio per lo scontro generazionale tra il passato e il presente e il futuro del Barcellona. Nella sfida del gol tra Messi e Yamal, l’argentino – che è anche capocannoniere del torneo insieme a Mbappè con 8 reti – è favorito a 3,50 contro il 5,25 dello spagnolo, ma con il segno X tra i due come esito più probabile, a 1,72. Potrebbero infatti non essere loro i più decisivi, visti i tanti campioni che i due allenatori possono schierare. De la Fuente, per esempio, può contare su Oyarzabal che, con 5 reti nel torneo, è già entrato nella storia eguagliando il record di miglior marcatore di sempre della nazionale spagnola in un Mondiale: il sesto gol che gli regalerebbe il primato è a 2,50. Nell’arco di Scaloni c’è la freccia che porta il nome di Lautaro Martinez, l’interista ha messo la firma sul gol che ha portato l’Argentina in finale, un’altra sua marcatura è data a 3,75.

Nella finalina per il terzo e quarto posto, si sfidano invece le due grandi deluse di questo Mondiale, la Francia e l’’Inghilterra. Per gli esperti Sisal, a prendersi il terzo gradino del podio del torneo saranno i Blues, avanti a 1,90, con la vittoria inglese e il pareggio entrambi a 3,75. Francesi favoriti anche nelle quote sul passaggio turno, a 1,45 contro il 2,75 dell’Inghilterra.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Polymarket, anche la Francia ordina il blocco della piattaforma: promuove un’offerta di gioco illegale

Isola di Capo Rizzuto (KR), controlli in una sala scommesse: acquisita la documentazione per verifiche sulla licenza

Olanda, Ksa richiama TonyBet per la violazione del divieto di utilizzo di testimonial durante i Mondiali

Coppa del Mondo 2026: le quote di Betsson per Francia – Inghilterra

SAPAR al Parlamento Europeo. D’Angelo a Sigma News: “Il riordino del gioco fisico deve essere più partecipato e condiviso”

Capitanio (Agcom): “Corte Ue dà ragione all’Italia: Google responsabile per la pubblicità del gioco online su YouTube”

Betsson.sport celebra il debutto mondiale del nuovo away kit dell’inter al fanatics fest di new york

Ferrara, il Questore approva una nuova tabella dei giochi proibiti

SBC Summit punta sui mercati emergenti: Africa ed Estremo Oriente al centro dell’edizione 2026

Messi, Yamal e l’ultima notte del calcio: perché la finale dei Mondiali 2026 è già storia?

Betsson, ricavi record a 310,2 mln di euro nel secondo trimestre del 2026

10&Lotto, a Santarcangelo di Romagna (RN) colpo da 50mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    Per rimanere aggiornato sulle nostre ultime notizie iscriviti alla nostra newsletter