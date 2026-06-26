Spagna, approvato il limite unico ai depositi nel gioco online

La misura è stata approvata questo martedì dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del Consumo, e impedirà che i depositi effettuati da una singola persona sulle diverse piattaforme di gioco online superino i limiti complessivi stabiliti.

Il Consiglio dei Ministri spagnolo, su proposta del ministro dei Diritti Sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha approvato il Real Decreto che introduce un nuovo sistema di limiti congiunti ai depositi per ciascun giocatore. L’obiettivo del provvedimento è creare un ambiente più sicuro per chi gioca online, stabilendo un limite personale ai depositi valido per tutti gli operatori presso i quali il giocatore possiede un conto.

Il nuovo sistema sostituisce quello precedente, nel quale il limite economico veniva applicato separatamente da ciascun operatore e non alla singola persona. In pratica, l’importo complessivo che un giocatore poteva depositare dipendeva dal numero di conti aperti presso diversi operatori, consentendo così di superare i limiti previsti distribuendo i depositi su più piattaforme.

Con la nuova normativa viene introdotto, per la prima volta, un sistema che considera l’insieme dei depositi effettuati da ogni giocatore presso tutti gli operatori autorizzati, fissando un unico limite complessivo valido per tutte le piattaforme.

Nello specifico, il nuovo modello prevede i seguenti limiti generali ai depositi:

700 euro al giorno;

1.750 euro alla settimana;

3.300 euro nell’arco di quattro settimane.

Questi limiti saranno applicati automaticamente a tutti i giocatori, ma potranno essere modificati o rimossi volontariamente per adattarsi alle preferenze individuali e alle esigenze di controllo di ciascuno. La procedura sarà soggetta a specifiche garanzie e comprenderà un’informativa rafforzata sui rischi connessi al gioco.

La gestione del sistema sarà affidata alla Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco (DGOJ), che svilupperà una piattaforma tecnologica in grado di coordinare le informazioni necessarie per verificare in tempo reale il rispetto dei limiti.

Grazie a questo sistema, il Ministero del Consumo punta a garantire una vigilanza più efficace, evitando inutili scambi di dati tra gli operatori e assicurando una maggiore tutela dei dati personali dei giocatori, oltre a ridurre il rischio di sviluppare comportamenti di gioco problematico.

La misura interesserà in particolare i giocatori che utilizzano più operatori, una categoria che rappresenta circa il 31% degli utenti attivi del gioco online in Spagna. Questo dato conferma la necessità di introdurre nuovi strumenti di prevenzione e protezione, come il nuovo sistema di limiti congiunti ai depositi, che si affianca e integra il precedente sistema basato sui limiti per singolo operatore.

Il decreto aggiorna inoltre alcuni aspetti tecnici della regolamentazione del gioco online e rafforza gli obblighi informativi degli operatori nei confronti degli utenti riguardo agli strumenti disponibili per il gioco responsabile.

Con l’approvazione di questa normativa, il Ministero del Consumo compie un ulteriore passo verso una regolamentazione che pone la tutela dei giocatori al centro del sistema, rafforzando le misure di prevenzione dei comportamenti a rischio e promuovendo un ambiente di gioco più sicuro e responsabile.

PressGiochi