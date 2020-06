Spagna. Approvata la legge sul gioco d’azzardo della Comunità Valenciana

Ieri, il 15 giugno 2020, la legge 1/2020 dell’11 giugno della Generalitat, regolamento sul gioco d’azzardo e prevenzione del gioco d’azzardo nella Comunità Valenciana, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Generalitat Valenciana, entrando in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. È una legge che si è rivelata controversa sia nella sua elaborazione che nella sua approvazione, e che arriva a regolare con alcune notizie l’attività di gioco nella Comunità Valenciana nei prossimi anni. Tra le novità più importanti vi è l’incorporazione di un sistema di attivazione / disattivazione tramite telecomando delle macchine installate nel settore dell’ospitalità, sotto la responsabilità del personale dei locali, stabilendo che tali macchine devono rimanere senza emissione di suoni, immagini o l’illuminazione durante il periodo in cui non vengono utilizzate, ma garantisce un periodo di 12 mesi dalla sua entrata in vigore, in modo che sia le macchine di tipo B che le macchine per le scommesse ausiliarie, si adattino nuovi standard per soddisfare questi requisiti. Nel suo articolo 51, la legge stabilisce per i locali che “Ogni macchina di tipo B deve avere un sistema di attivazione / disattivazione tramite il controllo remoto del personale responsabile dei locali, in modo da impedire l’accesso al gioco d’azzardo, in conformità con gli articoli 18 e 19 di questa legge” e quindi detta misura mira a impedire l’accesso al gioco d’azzardo a minori, disabili, persone che compaiono nel registro delle persone escluse dall’accesso al gioco d’azzardo e altre persone identificate nella legge con divieto di partecipazione alle attività di gioco. Questo articolo continua affermando che tali macchine rimarranno disattivate senza emettere stimoli sonori, visivi o luminosi mentre non vengono utilizzate. In base allo stesso, il sistema di attivazione / disattivazione può includere un sistema (come previsto dalla legge) di identificazione affidabile del giocatore, al fine di evitare le pratiche di gioco di coloro a cui è vietato. La legge stabilisce che la mancanza di tale sistema di attivazione / disattivazione è considerata una grave violazione ai sensi dell’articolo 60 dello stesso e tra le altre conseguenze ci saranno sanzioni la cui imposizione può variare tra 601 e. 6.000mila euro. Le conseguenze di questa misura sono molte, influenzate direttamente o indirettamente dal regolamento e che influisce sul funzionamento di tutti gli agenti coinvolti, sia imprenditori dell’ospitalità, proprietari di stabilimenti, produttori, società che operano giochi, società di trading di macchine da gioco e l’amministrazione stessa.

