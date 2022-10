Spagna: aperta consultazione pubblica per l’identificazione dei giocatori

Ai fini dell’apertura del periodo di informazione al pubblico a tutti i soggetti interessati al contributo, la Direzione Generale per l’Ordinamento del Gioco spagnola ha pubblicato la proposta di Delibera con la quale viene modificata la Delibera del 12 luglio 2012 che approva la disposizione degli articoli 26 e 27 del regio decreto 1613/2011, del 14 novembre, in relazione all’individuazione dei partecipanti ai giochi e al controllo dei divieti soggettivi alla partecipazione e la delibera del 6 ottobre 2014, sul modello dati del sistema di monitoraggio delle informazioni corrispondente ai registri delle operazioni di gioco.

Nello specifico, con tale Delibera, vengono aggiornati gli obblighi degli operatori rispetto alle comunicazioni che devono riferire alla Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco, eliminando, da un lato, l’obbligo di comunicare alcune segnalazioni relative al numero di quesiti formulati e introducendo l’obbligo di comunicare la cancellazione delle registrazioni degli utenti. Parimenti è regolamentato l’accesso telematico alla sezione persone decedute del Registro Civile, tramite il Servizio di Verifica Identità, e sono stabilite le condizioni alle quali gli operatori effettueranno verifiche periodiche dell’identità dei partecipanti e la verifica di essere coinvolti nella divieti soggettivi di partecipazione, sia di propria iniziativa che su richiesta della Direzione Generale per la Regolamentazione del Gioco. Correlativamente a tale modifica si propone la modifica della Delibera del 6 ottobre 2014, con la quale viene approvato il modello dati del sistema di monitoraggio delle informazioni corrispondenti alle registrazioni delle operazioni di gioco, al fine di introdurre un nuovo stato nei dati modello che riflette lo stato del giocatore che è stato segnalato come deceduto.

PressGiochi