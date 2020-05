Spagna. Accordo trovato da CEJ, FEJBA, U.G.T. e CC.OO sul Documento di Misure Sanitarie

Ieri, alcune delle organizzazioni del settore del gioco hanno raggiunto un accordo sul Documento di Misure Sanitarie per l’azione post Covid-19, così da poter riavviare l’attività delle sale da bingo.

Si tratta di un documento aperto in cui verranno incorporate nuove informazioni, raccomandazioni o istruzioni a seconda dell’evoluzione del COVID-19.

Gli obiettivi del documento d’azione sono: l’attuazione di misure per garantire la salute delle persone;controllo della diffusione del virus; rispettare le misure sociali che le autorità raccomandano o istituiscono; garantire la continuità dell’attività delle sale da bingo, nonché la necessaria capacità di ripresa per tornare alla normalità il più presto possibile ed evitare un grave impatto economico. Inoltre, viene acquisito l’impegno, per elaborare una guida con le misure che sviluppano il contenuto di questo documento in attenzione ai requisiti e alle norme dettati dalle Autorità competenti.

Sale Bingo: Ascob firma protocollo d’intesa con CISAL Terziario per la riapertura

PressGiochi