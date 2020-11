Sotto le sferzate del Covid, l’Europa chiude al gioco fisico

La pandemia del Coronavirus non si è fermata alla prima ondata ma ha continuato la sua corsa in tutto il mondo, senza perdere forza e continuando a mietere vittime e terrore tra tutti gli Stati. Un virus che colpisce i più vulnerabili, i più anziani, e che fa danni anche sul sistema economico mondiale. Allinea tutti, non ci sono paesi più o meno forti, e la dimostrazione ce l’abbiamo oggi, con i Governi che ricorrono nuovamente alle chiusure e al lockdown.

Si sceglie di spendere per gli aiuti e chiudere le attività anziché investire in strutture specializzate anticovid, sulla didattica a distanza per la scuola, sulla mobilità. Considerazioni queste che sono esclusivamente in capo al decisore politico che ha la responsabilità primaria di tutelare la salute dei cittadini.

Tornare alle chiusure, significa riaprire la porta della paura e della preoccupazione per molti imprenditori.

Ma, come dice un detto popolare, tutto il mondo è paese. Ed ecco che anche le più potenti nazioni ricorrono alle chiusure. E le attività del gioco terrestre, tra le prime attività considerate non essenziali, sono le prime ad esser vietate.

Accade in Germania, come in Inghilterra, in Francia come nella nostra Italia. Vediamo cosa sta accadendo in Europa e quanti Stati, colpiti da questa seconda ondata hanno già chiuso le attività di gioco terrestre.

Inghilterra (5 novembre – 3 dicembre) – I luoghi di gioco d’azzardo in tutta l’Inghilterra sono stati costretti a chiudere dal 5 novembre dopo che il primo ministro Boris Johnson ha annunciato il secondo lockdown. Tutti i negozi non essenziali, le strutture ricreative, i luoghi di intrattenimento e le strutture per la cura della persona dovranno chiudere i battenti almeno fino al 3 dicembre, sebbene il governo abbia già avvertito che il blocco potrebbe essere esteso oltre questa data. Ciò ha causato la chiusura di tutti i casinò, negozi di scommesse, sale giochi e sale bingo in tutta l’Inghilterra.

In Gran Bretagna il primo blocco era partito il 23 marzo fino all’inizio di giugno, anche se le attività di gioco hanno ripreso le attività tra luglio e agosto. I negozi di scommesse in Inghilterra hanno iniziato a riaprire il 15 giugno, seguiti dalle sale bingo dal 4 luglio e infine i casinò a metà agosto.

Il governo aveva dichiarato che non avrebbe imposto un secondo blocco in tutto il paese, ma avrebbe proceduto per livelli come sta accadendo in Italia. Il livello più alto del sistema a tre livelli – che includeva la chiusura delle sedi di gioco d’azzardo – era già stato introdotto in un certo numero di regioni, tra cui Greater Manchester, Merseyside, Lancashire e South Yorkshire. Il Galles aveva già introdotto un breve coprifuoco, iniziato il 23 ottobre e previsto fino al 9 novembre. Questo ha visto chiudere temporaneamente tutte le sedi di gioco nel paese. La Scozia ha implementato un sistema a cinque livelli simile al sistema a più livelli inglese, che ha visto chiudere le sedi di gioco d’azzardo nelle aree classificate come a più alto rischio. Le sedi di gioco d’azzardo a terra nell’Irlanda del Nord attualmente rimangono aperte, sebbene le sedi nella Repubblica d’Irlanda siano chiuse almeno fino al 2 dicembre.

Francia (30 ottobre – 1 dicembre) – Il blocco della Francia è iniziato il 30 ottobre e durerà fino al 1 dicembre, anche se il governo potrebbe estenderlo se il numero di casi di Covid-19 dovesse aumentare in modo significativo. Solo i negozi essenziali sono rimasti aperti, con tutte le altre strutture, inclusi i casinò, i negozi di scommesse e le sale bingo, che dovranno chiudere per l’intero periodo. Scuole, college, scuole superiori e asili in Francia sono rimasti aperti durante il blocco.

Germania (2 novembre – 31 novembre) – In Germania, il paese è entrato in lockdown nazionale dal 2 novembre e lo sarà almeno fino alla fine del mese, sebbene le restrizioni saranno riviste due settimane dopo questo periodo. Come in Francia, le persone sono esortate a limitare i viaggi e i contatti con gli altri. Sebbene i luoghi di gioco d’azzardo non siano stati specificatamente nominati tra le strutture costrette a chiudere, il governo ha detto che tutti i luoghi ricreativi devono chiudere durante il blocco. Questi includono sale giochi, teatri, cinema e palestre. Anche ristoranti, caffè, bar, club, discoteche, pub e locali simili hanno dovuto chiudere, mentre lo sport professionistico può svolgersi solo a porte chiuse senza la presenza di spettatori. Scuole e asili nido sono rimasti aperti. Il governo tedesco ha anche osservato che metterà a disposizione “un’assistenza finanziaria eccezionale” ad imprese, lavoratori autonomi, associazioni e istituzioni colpite dalle chiusure, per risarcire la perdita finanziaria. Il primo blocco del Covid-19 in Germania è durato da metà marzo al 6 maggio, sebbene il paese abbia visto un aumento costante dei casi positivi di Covid-19 nelle ultime settimane.

Olanda (4 novembre – 18 novembre)- Il governo olandese ha chiuso gli edifici pubblici dal 4 novembre, costringendo le proprietà di Holland Casino a chiudere per due settimane. Oltre alle misure già in vigore, tra cui la chiusura di tutti gli stabilimenti alimentari e delle bevande, tutti gli edifici accessibili al pubblico a livello nazionale sono stati completamente chiusi, con l’eccezione dei negozi e di alcune professioni. Ciò significa che tutti i casinò, i cinema, i teatri, le sale da concerto, le biblioteche, le piscine, le saune, gli zoo e i parchi di divertimento hanno chiuso il 4 novembre fino al 18 novembre. Di conseguenza, l’Holland Casino, l’operatore di casinò statale dei Paesi Bassi, ha chiuso tutte le 14 filiali. Ad agosto, Holland Casino ha annunciato che il suo fatturato era diminuito del 58,7%, 146,3 milioni di euro (131,6 milioni di sterline / 171,5 milioni di dollari) per la prima metà del 2020, poiché i guadagni realizzati nei primi mesi dell’anno sono stati spazzati via dal Covid-19 confinamento.

Belgio (28 ottobre – 15 dicembre) – Nel Belgio il nuovo lockdown è partito il 1 novembre e per ora sarà in vigore fino a metà dicembre. I casinò, le sale da gioco e le sale scommesse erano già stati inizialmente chiusi dal 28 ottobre al 19 novembre come parte delle restrizioni rafforzate dei nuovi dati di diffusione dei contagi da Covi19. Le edicole con terminali di scommesse devono anche assicurarsi che queste macchine siano spente per tutta la durata del blocco, ma potranno rimanere aperte per altre attività ritenute essenziali dal governo. I negozi di scommesse hanno iniziato a riaprire a giugno e i casinò nel mese successivo.

Le cose non vanno diversamente guardando più ad Est in Europa.

Lituania (7 novembre – 29 novembre) – Il governo della Lituania ha annunciato un blocco temporaneo che vedrà la chiusura di tutti gli stabilimenti di ristorazione, caffè, luoghi di intrattenimento e di gioco in tutta la nazione. Il blocco durerà dal 7 novembre al 29 novembre e tutti i giochi d’azzardo terrestri sono stati vietati per questo periodo. I ricavi del gioco d’azzardo lituano nella prima metà del 2020 sono diminuiti del 15,9% a 43,8 milioni di euro (39,6 milioni di sterline / 52,0 milioni di dollari), poiché i prodotti online hanno superato per la prima volta i prodotti tradizionali nella giurisdizione. Nel settore terrestre, i ricavi sono diminuiti del 41,0% a 20,4 milioni di euro a causa dei vincoli di blocco imposti nella prima metà dell’anno.

Grecia (7 novembre – 30 novembre) – Il governo greco dalla sua ha annunciato una sospensione di 3 settimane del gioco terrestre come parte di un altro blocco nazionale, che sarà imposto dal 7 novembre al 30 novembre. Tali restrizioni hanno colpito gli ex negozi OPAP, così come le sale da gioco, i venditori ambulanti che distribuiscono i prodotti della lotteria ellenica e l’operatore di corse ippiche Markopoulo.

OPAP continuerà a offrire la sua gamma di prodotti online durante questo periodo. I ricavi dell’operatore hanno mostrato di essere in calo del 34,8% su base annua per la prima metà del 2020, tuttavia ha affermato di aver visto le prestazioni recuperare rapidamente una volta che le prime restrizioni di blocco della nazione sono state allentate. L’operatore è rimasto con un utile operativo di 36,9 milioni di euro nel semestre, in calo del 74,5%.

Lettonia (9 novembre – 6 dicembre) – La Lettonia deve affrontare un blocco leggermente più lungo, dal 9 novembre al 6 dicembre. Si ritiene che il mercato lettone si stia riprendendo da un secondo trimestre difficile, poiché le entrate sono balzate da € 12,3 milioni (£ 11,1 milioni / $ 14,3 milioni) nel secondo trimestre (mentre tutte le forme di gioco d’azzardo sono state sospese dal 6 aprile al 9 giugno) a € 55,2 m in Q3. Sebbene questo abbia rappresentato un calo del 33,2% su base annua per il periodo, è migliorato significativamente dall’inizio dell’anno.

Per l’Italia, la situazione ci è fin troppo nota. Dopo i Dpcm di ottobre che limitavano gli orari delle attività da gioco, e la decisione di alcune regione (Umbria e Lombardia) di anticiparsi chiudendo il settore bingo, sale giochi e scommesse, il 2 novembre il Premier Giuseppe Conte ha disposto il nuovo Decreto presidenziale nel quale ha sospeso fino al 24 novembre tutte le attività del gioco terrestre, salvando per il momento solo le lotterie. Ma sappiamo bene quanto è costato agli imprenditori del settore il promo blocco durato ben tre mesi.

L’auspicio è che si arrivi il prima possibile a superare questa pandemia da Covid19 e avere prestissimo un vaccino liberatutti!

Cristina Doganini – Pressgiochi