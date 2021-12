Sostegni a fondo perduto: arriva il provvedimento ADE per avviare le istanze

E’ finalmente arrivato l’ultimo tassello previsto dal decreto Sostegni bis per sostenere le attività chiuse più di cento giorni. Infatti, ieri l’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento che definisce il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio.

È possibile richiedere i contributi a fondo perduto da parte di titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, sale giochi, palestre e piscine rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare la pandemia da Covid-19.

Le domande dovranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 fino al 21 dicembre 2021. Si tratta, ha precisato l’Agenzia, di due tipologie di contributo: uno, fino a 25.000 euro, per discoteche, sale da ballo e simili che risultavano chiuse al 23 luglio 2021; l’altro, con tetto a 12.000 euro, per tutte le attività operative in diversi settori rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.

Scarica provvedimento ADE

PressGiochi