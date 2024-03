Sospeso in via cautelare il Regolamento Movida di Palermo

Arriva il primo provvedimento che sospende il “Regolamento movida” – che riduce anche gli orari di raccolta degli apparecchi – varato dal comune di Palermo a febbraio scorso. Si tratta però di un decreto cautelare, che si applica solamente nei confronti della sala che ha intentato ricorso al Tar Sicilia.

Il decreto avrà validità fino all’11 aprile prossimo. In quella sede il collegio del TRGA Sicilia si riunirà nuovamente per discutere in pieno contraddittorio la richiesta avanzata da una sala. Il Presidente della Sezione, nel decreto, dà atto del pregiudizio che rischia di subire la sala, e le possibili ripercussioni sull’occupazione. Nelle motivazioni fa infatti riferimento “alla impossibilità di garantire la permanenza in servizio del personale assunto, giustifichi l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica, nelle more della trattazione collegiale” .

E concede quindi lasospensiva “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’istanza vada accolta (nei limiti dell’interesse della ricorrente) solo quanto all’applicazione dell’art. 5, comma 2, del regolamento (orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro), ferma restando l’applicazione dell’art. 5, comma 1 (orari di apertura dell’esercizio)”.

Ma chiede anche alla sala di “fornire documentati chiarimenti in ordine a quali altre attività vengono svolge all’interno del locale (es. gioco del biliardo o altro) ed al numero di personale addetto agli apparecchi da gioco, chiarendone le mansioni” . Il Presidente chiede invece al Segretario Generale del Comune di Palermo di “chiarire se siano intervenute eventuali intese con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”.

PressGiochi