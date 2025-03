Sordio (LO): prelievo di contanti attraverso pagamenti con il POS in una sala VLT, denunciato il titolare

Gli agenti della Divisione amministrativa e di sicurezza della Questura di Lodi hanno denunciato un uomo di 45 anni titolare di una sala Videolottery (vlt) nel comune di Sordio per

Gli agenti della Divisione amministrativa e di sicurezza della Questura di Lodi hanno denunciato un uomo di 45 anni titolare di una sala Videolottery (vlt) nel comune di Sordio per emissione abusiva di moneta elettronica.

Durante un’ispezione, i poliziotti hanno notato un uomo avvicinarsi alla cassa e dopo, aver strisciato la carta di credito sul terminale del POS, ricevere 200 euro in contanti senza l’emissione di uno scontrino fiscale.

Gli agenti presenti nel locale sono intervenuti per verificare la liceità della transazione. L’uomo è stato quindi sottoposto ad alcune domande ed ha rivelato di utilizzare regolarmente il POS per prelevare denaro da impiegare nelle attività di gioco evitando quindi di avvalersi dei dispositivi di bancomat degli Istituti di credito.

IL terminale del POS è stato sequestrato dalla forze dell’ordine e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno rilevato la registrazione di numerose operazioni per importi considerevoli associabili all’utilizzo indebito dello strumento. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che, nel mese in corso, sono state effettuate circa 699 operazioni per un ammontare pari a circa 41mila euro.

