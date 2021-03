Soprism diventa monitoring partner dell’Osservatorio Italiano Esports

Soprism entra nell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore. L’accordo rappresenta la seconda partnership internazionale per l’OIES, e rientra nella strategia dell’azienda belga di rafforzare la sua presenza nel mercato italiano, posizionando i suoi servizi sull’analisi delle audience digitali. Attraverso l’ingresso nell’Osservatorio, Soprism metterà a disposizione ricerche esclusive sui target degli Esports sviluppate ad hoc per i membri dell’OIES.

Soprism ha sviluppato una soluzione innovativa di Digital Consumer Intelligence che permette ai brand e alle agenzie di profilare qualsiasi audience attiva sul digitale. Questa soluzione, unica in Europa, svela tutta la conoscenza che i grandi attori come Facebook o Instagram dispongono sulle audiences digitali. Le principali differenze della soluzione di Soprism si trovano su 3 livelli: il più grande database di analisi dei comportamenti digitali con 2,7 miliardi di persone nel mondo e 44 milioni di persone in Italia analizzati in tempo reale; la capacità di profilare le audiences in maniera esplorativa oppure usando dei first party data; dashboard progettati per fornire immediatamente tutti i dati che hanno valore per le organizzazioni (sociodemografici, mindset, affinità con i media, relazioni con i brand, …)

“Soprism è lieto di essere un partner di monitoraggio dell’OIES. Il progetto OIES è un’iniziativa che vogliamo sostenere perché è rilevante e si inserisce in un contesto in cui la tematica dell’Esports è diventata centrale per varie organizzazioni. La creazione di analisi di audiences per i membri dell’OIES permetterà una migliore comprensione delle target audiences prima di qualsiasi iniziativa di strategia di attivazione. Grazie alla nostra piattaforma e all’elevata connessione e attività digitale delle audiences dell’Esports, i membri avranno un accesso esclusivo ad una ricchezza di insegnamenti chiave” – dichiara Jonathann Mingoia, founding partner di Soprism.

L’ingresso di Soprism nell’OIES conferma il ruolo di leadership sul mercato italiano degli Esports che l’Osservatorio ha acquisito agli occhi delle società europee. L’autorevolezza e i benefici di business generati dal network dell’OIES sono considerati un mezzo fondamentale per posizionarsi all’interno dell’ecosistema di stakeholder Esports italiano. In più, grazie a questo nuovo monitoring partner, l’Osservatorio amplia il database di ricerche a disposizione nel suo Centro Studi, diventando l’unico riferimento in Italia sui dati degli Esports.

“L’ingresso di Soprism nel nostro network ci conferma che la strategia alla base dell’Osservatorio è giusta ed è riconosciuta di valore anche all’estero – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’OIES – La volontà di fare sistema e di creare occasioni di networking è considerata un’innovazione anche per i partner esteri, come dimostra l’adesione di Soprism. Con questo approccio attiriamo le migliori realtà in ambito Esports. Proprio grazie al valore dei nostri membri siamo sicuri che riusciremo ad accelerare il progresso del movimento esportivo italiano, in termini di business e investimenti”.

L’Osservatorio Italiano Esports è un progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore sportivo che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di campioni dello sport e rappresentanti del mondo Esports.

PressGiochi