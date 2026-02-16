Sonia Biondi entra in VVA Market Research come Associate Director: oltre 30 anni di esperienza nel gaming

Sonia Biondi, entra in VVA Market Research portando con sé oltre trent’anni di expertise nel settore dei giochi con vincita in denaro.

VVA Market Research annuncia l’ingresso di Sonia Biondi come Associate Director, una delle professioniste più esperte e riconosciute nel mondo della ricerca applicata al gaming, ai giochi con vincita in denaro e ai settori ad alta regolamentazione.

Con una carriera trentennale dedicata, tra l’altro, alla comprensione del comportamento dei giocatori, dell’evoluzione dei prodotti e delle dinamiche competitive del gaming, Sonia ha guidato negli anni progetti di ricerca complessi per alcuni dei principali operatori italiani e internazionali. La sua esperienza spazia dalle metodologie qualitative alle quantitative, fino alle tecniche più avanzate di AI, web listening e behavioural insights: un approccio integrato che le consente di leggere il mercato in profondità e anticipare i cambiamenti, e che da circa dieci anni trasferisce anche in ambito universitario come docente, contribuendo alla

diffusione di una cultura della ricerca rigorosa e formando nuove generazioni di professionisti del settore.

“Metterò a disposizione di VVA Market Research tutta la mia esperienza nel settore dei giochi con vincita in denaro,” dichiara Biondi. “Il gaming è un ecosistema in continua trasformazione, non basta raccogliere dati: richiede profonda conoscenza sia del settore che dei giocatori, con sensibilità, rigore metodologico e la capacità di utilizzare lo strumento giusto al momento giusto. In VVA ho trovato un ambiente che valorizza questo modo di lavorare e che crede nella conoscenza strategica come leva per supportare le decisioni dei clienti.”

L’ingresso di Sonia si inserisce nella crescita di VVA Market Research, istituto con più di 25 anni di storia ed esperienza alle spalle, che fa parte del gruppo VVA fondato più di 30 anni fa da due illustri professori della Bocconi: Valdani e Vicari e riconosciuto per il suo approccio consulenziale, basato su ricerche progettate ad hoc e orientate a generare insight realmente utili alle strategie di business, aprendo finalmente al settore del gaming e mettendo a disposizione degli operatori competenze avanzate, visione strategica e una conoscenza profonda delle dinamiche di un mercato complesso, regolamentato e altamente competitivo.

PressGiochi