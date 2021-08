Sondaggio YouGov: la maggior parte dei giocatori preferisce il gioco online

Un sondaggio condotto da YouGov ha rilevato che il 63% degli intervistati che hanno giocato d’azzardo online nell’ultimo anno ha preferito il gioco d’azzardo online a quello al dettaglio. Il Global Gambling Report è stato compilato con vari sondaggi di poco più di 1.000 intervistati in Messico, Francia, Spagna, Danimarca, Italia, Polonia, India, Svezia e Singapore. Campioni più grandi, di oltre 2mila persone, sono stati svolti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, Germania e Australia.

YouGov ha affermato: “Alimentato dall’innovazione, dalla deregolamentazione nei mercati chiave e dalla pandemia, è chiaro che la popolarità del gioco d’azzardo online a livello globale ha raggiunto nuovi livelli”. Il gioco d’azzardo online è stato il più popolare in India, dove il 76% ha dichiarato di preferire il verticale, rispetto al 70% in Gran Bretagna e al 69% in Italia. Singapore, dove il gioco d’azzardo online è vietato, ha visto il minor interesse per il verticale, con il 56%. Seguono Stati Uniti, Svezia e Germania con il 58% ciascuno. L’acquisto di un biglietto della lotteria online è stata la forma più popolare di gioco d’azzardo online, con il 42% degli intervistati totali.

Mentre le estrazioni della lotteria erano più popolari in Gran Bretagna, Germania, Polonia, Danimarca, Singapore e Francia, le scommesse sportive hanno raggiunto più popolarità in Italia, Svezia, Danimarca, Spagna, Stati Uniti e Messico. Il sondaggio ha anche posto una serie di domande sulla regolamentazione e sui danni causati dal gioco d’azzardo. Il 57% del campione ha affermato che le aziende di gioco d’azzardo non hanno preso sul serio il problema del gioco d’azzardo, mentre il 16% ha affermato il contrario. La percentuale che afferma che le imprese non prendono sul serio il gioco d’azzardo problematico è più alta in Italia, dove raggiunge il 69%, contro il 66% della Gran Bretagna e il 59% della Francia. In Germania questa cifra si attesta al 52% mentre negli USA arriva al 50% e in Messico al 45%.

Inoltre, il 23% degli intervistati ha affermato che il gioco d’azzardo online dovrebbe essere illegale, mentre il 44% ha affermato il contrario, ma questo criterio non è stato suddiviso per Paese. Guardando solo agli Stati Uniti, dove YouGov ha fornito ulteriori dettagli, è emerso gran parte dei giocatori d’azzardo online gioca anche di persona, al 35% rispetto alla media globale del 20%. Negli Stati Uniti, il 31% degli intervistati ha affermato che il gioco d’azzardo online dovrebbe essere illegale, mentre il 26% ha affermato che il Governo dovrebbe fare di più per proteggere i giocatori d’azzardo.

PressGiochi