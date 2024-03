Solidarietà in campo: Betsson Sport dona i palloni autografati da Francesco Totti per sostenere 5 onlus italiane

Betsson Sport, la nuova piattaforma digitale nell’ambito dell’infotainment sportivo, ha deciso di donare a 5 Onlus 6 palloni autografati durante il recente evento di lancio per sostenere il loro operato. Dimostrando la propria vicinanza al mondo dello sport e alle Onlus italiane che operano nel campo della ricerca e della lotta per una società sempre più sana, il brand si impegna non soltanto nella valorizzazione delle realtà sportive facenti parte del Betsson Sport Club, che promuove le differenti discipline e i suoi atleti, ma anche nel sostenere concretamente le attività di beneficenza che riflettono i valori fondamentali di Betsson Sport.

Durante l’evento di lancio, il Capitano Francesco Totti, suo eccezionale brand ambassador, ha personalmente autografato una serie di palloni provenienti dai vari club sportivi del Betsson Sport Club: questi palloni verranno messi all’asta e il ricavato andrà alle onlus selezionate dal brand sul territorio italiano.

“Sono davvero felice di avere l’opportunità di prendere parte a questa iniziativa”, ha spiegato Francesco Totti. “Se la mia firma su quei palloni può apportare un miglioramento, anche piccolo, alla vita degli altri, per me è un onore. Mi da infatti la possibilità di dimostrare come lo sport possa essere uno strumento potente per promuovere cause nobili, che vanno oltre il campo da gioco”.

Betsson Sport ha avviato l’iniziativa cominciando con l’associazione “Noi per Te”, onlus attiva nel volontariato oncologico e nelle cure palliative. Presente presso le Unità Operative e i Reparti di Oncologia dell’Azienda Universitaria San Giovanni Di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno, Noi per Te è nata nel gennaio 2005 con l’obiettivo di fornire assistenza ai malati oncologici sia in ospedale sia a domicilio. Per sostenere la loro crescita e i loro progetti, il brand ha scelto di offrire due palloni autografati, uno della Mens Sana Siena Basket e uno della Betsson Sport ASD Padova Rugby in carrozzina. L’asta per la loro vendita sarà organizzata tramite la piattaforma di Ebay Charity. Partecipare? Semplice, visitando il seguente link si può scoprire come provare ad aggiudicarsi gli esclusivi palloni autografati.

“Betsson Sport è fiero di essere parte attiva nel sostegno di queste coraggiose e importanti iniziative benefiche,” ha affermato Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group. “Da salernitano, sono molto orgoglioso di poter offrire il nostro apporto non al solo mondo dello sport ma anche a livello sociale: crediamo che tramite queste donazioni si possa generare un impatto positivo e duraturo per le cause sostenute dalle associazioni coinvolte”.

“Il contributo di Betsson Sport è molto importante per noi,” ha affermato la Presidente della Onlus Maria Rosaria Flauto. “Queste nuove risorse economiche non solo ci permetteranno di continuare a portare avanti il nostro operato, ma ci ispirano a impegnarci sempre di più per crescere e fare la differenza.”

Questa prima collaborazione con la onlus salernitana segna un importante passo nell’impegno di Betsson Sport; l’attenzione sarà ora rivolta alla prossima fase dell’iniziativa, durante la quale verranno rivelate le prossime associazioni benefiche coinvolte, a cui saranno destinati gli altri palloni autografati.

Si ricorda inoltre che chiunque desideri contribuire, indipendentemente dalla partecipazione all’asta, è invitato a fare una donazione visitando il sito ufficiale dell’associazione Noi per Te al seguente link. Ogni contributo è fondamentale.

