SOGEI, la totalità dei servizi erogati è stata ripristinata

Sogei informa che, a seguito del problema tecnico che ha riguardato la rete elettrica, la totalità dei servizi erogati è stata ripristinata.

Si comunica, inoltre, che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni.

Ci scusiamo con gli utenti per i disagi arrecati e per quelli ancora in corso- scrivono da Sogei.

PressGiochi