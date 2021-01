Snaitech sigla una partnership con EGT Interactive

Snaitech, tra i principali operatori del mercato dei giochi in Italia, annuncia la firma di una partnership con EGT Interactive, fornitore internazionale di giochi online. I casino games oggetto dell’accordo, sempre più attraenti nella grafica ed evoluti nella tecnologia, sono disponibili da qualche giorno sul sito www.snai.it. Contribuiranno a diversificare ulteriormente il portafoglio di video slot che Snaitech mette a disposizione dei suoi clienti, con nuovi titoli quali: Amazons’ Battle, Burning Hot, Shining Crown, Zodiac Wheel, Rise of Ra e molti altri.

“Questa partnership conferma l’interesse del nostro Gruppo per il mercato digitale – commenta Alessandro Graziosi, BU Digital Director di Snaitech – Prestiamo molta attenzione ai partner che scegliamo con l’obiettivo costante di garantire ai nostri clienti un’esperienza di gioco immersiva, sicura e responsabile allo stesso tempo. Questa scelta è stata premiata dai risultati in costante crescita negli ultimi anni. EGT Interactive ci garantisce questi requisiti fondamentali e, nell’ambito della nostra offerta, rappresenterà sicuramente un valore aggiunto. L’obiettivo è condividere esperienze e competenze reciproche per valorizzare il business sia in un’ottica di innovazione dei servizi che di ricchezza dell’offerta”.

Todor Zahariev, amministratore delegato di EGT Interactive, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare inizio a questa nuova partnership. Snaitech ha un’ottima reputazione e crediamo nel successo dell’accordo”. L’accordo costituisce per l’azienda un nuovo fattore di crescita nel mercato digitale, in coerenza con il percorso di innovazione del prodotto e attenzione al cliente intrapreso negli ultimi anni.

PressGiochi