Slovenia: inviata in Ce modifiche alle norme su gioco online

La Slovenia ha inviato in Commissione europea le modifiche al Regolamento per l’emissione di rapporti sui test dei dispositivi di gioco. Con le regole proposte, il ministro responsabile delle finanze determina i requisiti che l’ente deve soddisfare per il rilascio dei rapporti di prova dei dispositivi di gioco, la procedura di nomina dell’ente e i costi della procedura.

Si modificano i requisiti prescritti per il referente dell’istituzione, eliminano i requisiti relativi alla struttura educativa e alle conoscenze ed esperienze dei dipendenti negli istituti che sono già contenuti negli standard di cui al Regolamento. Vengono stabilite nuove condizioni per le istituzioni che devono soddisfare per verificare alcuni requisiti tecnici relativi ai sistemi di pagamento utilizzati nell’organizzazione del gioco d’azzardo online. Inoltre, vengono definite in modo più dettagliato le competenze e le relazioni tra il Ministero delle finanze e l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, in qualità di organo di vigilanza, nello svolgimento di compiti di supervisione e sistemici individuali nel campo della supervisione sul lavoro dell’istituzione.

