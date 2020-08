Slovacchia: nuove norme sui giochi online approdano a Bruxelles

Approda in Commissione europea il progetto di legge della Slovacchia volto a tutelare i giocatori di siti di gioco d’azzardo online.

Nello specifico, il progetto di decreto del Ministero delle finanze della Repubblica slovacca che nei prossimi tre mesi sarà al vaglio della Commissione europea e degli altri Stati membri, stabilisce l’ambito e il metodo per ottenere i dati sul gioco d’azzardo dal server dell’operatore di gioco o da un’entità da lui autorizzata.

Il progetto stabilisce i requisiti per l’ambito e le modalità di trasmissione dei dati che gli operatori del gioco d’azzardo sono tenuti a inviare, notificare o altrimenti mettere a disposizione dell’Ufficio per la regolamentazione del gioco d’azzardo. Nell’ambito della creazione dell’accesso online gratuito al server dell’operatore di gioco, vengono specificati i dati necessari per tale accesso e i dati a cui l’Ufficio avrà accesso. All’interno della specifica delle strutture dei dati, è necessario garantire che i dati di gioco e finanziari siano forniti in una forma e una struttura che tenga conto delle differenze dei singoli tipi di gioco e allo stesso tempo garantisca la compatibilità dei dati trattati. L’automazione dei processi di fornitura ed elaborazione dei dati attraverso i server dell’operatore e del regolatore dovrebbe inoltre contribuire a un livello più elevato di sicurezza dei dati trasmessi e alla razionalizzazione del loro trattamento.

Termine per lo stand still è previsto per il 30 novembre.

PressGiochi