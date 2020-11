Slotegrator nominato a 3 Login Casino Awards

Slotegrator è stato nominato per Employers of the Year, Marketing Guru e Best Webinar of 2020 agli Login Casino Awards. Quest’anno è stato pieno di sfide imprevedibili sia nella sfera sociale che in quella economica, ma più sono complicati gli ostacoli, più preziosa è l’esperienza per superarli. Nell’ultimo anno, Slotegrator ha messo in pratica tutte le sue idee e progetti per fare un altro passo avanti cruciale nella sua evoluzione. La rivista economica del gioco d’azzardo online Login Casino, che ogni anno riconosce i giocatori più proattivi e progressisti nel settore dell’iGaming, ha annunciato la sua lista di candidati per 14 premi, come Miglior sviluppatore del 2020, Debuttante dell’anno, Miglior webinar del 2020 e altri.

Tradizionalmente, i candidati includono aziende produttive e di successo che hanno compiuto progressi eccezionali verso i loro obiettivi nelle rispettive sfere di iGaming durante tutto l’anno. Per coprire ogni aspetto di un settore così diversificato, Login Casino offre premi in sei categorie: scommesse, gioco d’azzardo, eventi, affiliati, sport e poker. Quest’anno, Slotegrator ha ottenuto nomination per tre premi separati.

“Siamo incredibilmente grati all’organizzatore di eventi online Login Casino che i nostri progetti e il continuo sviluppo siano stati riconosciuti. Nel frattempo, è ovvio che apprezziamo tutti coloro che ci hanno votato” ha dichiarato Sloteregrator. Chiunque sia disposto a partecipare può esprimere il proprio voto sul sito Login Casino Awards. La votazione terminerà il 7 dicembre ei risultati saranno annunciati al pubblico il 16 dicembre durante la cerimonia online.

PressGiochi