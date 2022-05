Slot pirati, perché piacciono così tanto?

L’ascesa del gaming online è ormai nota: grazie al miglioramento delle infrastrutture digitali e ai notevoli passi avanti della tecnologia nell’ambito del gioco virtuale, i videogiochi attraggono sempre più utenti. Un tempo le sale giochi venivano affollate da appassionati e non, mentre adesso le sale online si affiancano a quelle reali. Ecco che tutt’oggi è possibile usufruire di molteplici titoli ludici, tra i quali anche grandi classici (blackjack, baccarat) e altri giochi del passato rivisitati in chiave moderna (vedi il Monopoly), così come illustrato nelle guide del casinò live di Unibet. In questo articolo ci soffermeremo su un particolare tipo di intrattenimento: le slot, ed in particolare quelle con tema piratesco.

Quali sono le caratteristiche vincenti delle slot machine a tema piratesco?

Nel settore del gaming online da un po’ di tempo a questa parte le slot machine a tema piratesco stanno spopolando. Ovviamente non è un caso se stanno vivendo, soprattutto in questi anni ’20, la loro età dell’oro. I motivi sono tanti e hanno a che fare con grafica e giocabilità ma anche con l’immaginario del mondo piratesco. Essere trasportati e coinvolti in prima persona in avventure in mare aperto, grazie a titoli iconici come Ghost Pirates e Slot Pirates Gold, è un qualcosa a cui è difficile resistere. Ma prima di parlare dell’immaginario piratesco meglio iniziare col dire qualcosa sulla grafica e sulla giocabilità delle migliori slot pirati.

Grafica e giocabilità

Le migliori slot machine a tema piratesco sono quelle in cui la grafica è curata nei minimi dettagli. Un esempio su tutti è Jolly Roger 2: all’interno di questa slot le mappe che vanno raccolte per scoprire i tesori sepolti sembrano a portata di mano tanto sono dettagliate, e a portata di mano sembrano anche le icone dei free spins che ricordano quanto entusiasmante sia la simbologia piratesca. E oltre alla grafica, anche la giocabilità deve farla da padrona, sempre se si decide di optare solo ed esclusivamente per le migliori slot pirati in circolazione! Ancora una volta è d’obbligo citare Jolly Roger 2; quando si parla di giocabilità nel suo caso specifico si intendono le tantissime modalità – tra cui l’imperdibile Battle Free Spins – che permettono a ogni gamer di non stancarsi mai. Grazie poi a moltiplicatori casuali fino a x10, gli Instant Prize offerti invogliano chiunque a restare “attaccato” a questo passatempo formato slot machine che sta letteralmente spopolando sul web, luogo virtuale dove ci si può divertire e dove si può anche imparare qualcosa.

Immaginario piratesco

Oltre a grafica e giocabilità, le slot dei pirati piacciono molto agli online gamers per il semplice motivo che l’universo piratesco da sempre risulta a dir poco affascinante; arrembaggi all’ultimo sangue, tesori nascosti e avventure infinite attraverso i 7 mari sanno come stimolare l’immaginario del giocatore che si fa all’improvviso reale grazie a slot machine che lo immergono all’interno di un ecosistema ludico dove coraggio, fortuna e bravura si mischiano insieme in un connubio perfetto votato al divertimento. E questo non è un dettaglio da poco. Se sognare a occhi aperti è un qualcosa che rende felice chiunque, e lo spinge a dare il massimo nella vita di tutti i giorni, ciò è ancor più vero quando si ha a che fare con l’universo ludico piratesco delle slot machine. Scoprirsi all’improvviso corsari, senza sapere di esserlo, dà quella carica in più indispensabile per conquistare i tantissimi tesori che un capolavoro come Ghost Pirates mette a disposizione.

Animazioni incredibili

Si poteva parlare delle incredibili animazioni delle migliori slot pirati in occasione del paragrafo “grafica e giocabilità” – è vero – ma è meglio dire qualcosa in merito in quest’ultimo paragrafo. Ciò che rende una slot machine a tema piratesco davvero unica sono le animazioni; una volta azzeccata la combinazione vincente girando i rulli, ecco l’universo dei pirati prendere forma, una forma fatta di movimenti così reali da trasportare chiunque negli anni in cui visse il pirata John Rackam “Calico Jack”, ovvero 1682-1720.

PressGiochi