Slot online Zeus vs Hades e Wisdom of Athena: nuove avventure mitologiche nel casino online di CasinoMania

Dopo il grande successo ottenuto con la slot Gates of Olympus, il panorama mitologico greco di Pragmatic Play si arricchisce ulteriormente sul Casino Online di CasinoMania grazie all’aggiunta delle slot “Zeus vs Hades – Gods of War” e la recentissima “Wisdom of Athena”.

Le due slot promettono un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante, trasportando i giocatori nel cuore dell’antica mitologia greca.

“Zeus vs Hades – Gods of War” è un’avvincente slot che ripropone l’epica battaglia tra i due possenti Dei dell’Olimpo. Durante il gioco, i giocatori potranno attivare emozionanti funzioni bonus che aumenteranno le loro possibilità di ottenere ricche vincite. Inoltre, i giri gratis consentiranno di moltiplicare ulteriormente le vincite ottenute.

La slot “Wisdom of Athena”, invece, si focalizza sulla saggezza e l’intelligenza della Dea della guerra e della strategia. Durante il gioco, i giocatori potranno beneficiare di simboli speciali che incrementeranno le loro vincite. Inoltre, i giri gratis offrono l’opportunità di ottenere moltiplicatori di vincita ancora più alti.

Entrambe le slot online assicurano un’esperienza ricca di adrenalina. I giocatori potranno immergersi completamente nell’affascinante mondo della mitologia greca, combattendo al fianco dei potenti Dei dell’Olimpo. Grazie alle appassionanti funzioni bonus, ai simboli speciali e ai giri gratis, si avrà la possibilità di conquistare ricchi premi.

PressGiochi