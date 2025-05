Slot irregolari e totem: maxi sequestro in un club privato a Palo del Colle (Ba)

Nel corso della stessa operazione che ha portato all’arresto di due spacciatori, i Carabinieri e la Polizia Locale di Palo del Colle hanno effettuato un controllo approfondito in un club privato, risultato connesso ad attività illecite.

All’interno del locale sono state riscontrate gravi irregolarità: oltre a carenze igienico-sanitarie e alla presenza di alimenti scaduti destinati alla vendita e alla somministrazione, l’intervento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha portato alla scoperta di sette apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa vigente. Si tratta di quattro slot machine e tre totem, tutti sequestrati amministrativamente.

Per i gestori è scattata una sanzione di 70mila euro, a cui si aggiunge una proposta di chiusura del locale per un periodo superiore ai 30 giorni già imposti per le violazioni igienico-sanitarie. L’intervento si inserisce in un’azione coordinata e multilivello delle forze dell’ordine, mirata a contrastare non solo il traffico di droga, ma anche il gioco illecito e le irregolarità commerciali sul territorio.

