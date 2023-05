Slot Book of Dead e slot libri: quale storia scegliere su CasinoMania?

Nell’offerta di slot libri del Casino Online di CasinoMania si potrà trovare Rich Wilde and the Book of Dead di Play‘n Go, una delle slot più giocate in Italia, ambientata nell’antico

Nell’offerta di slot libri del Casino Online di CasinoMania si potrà trovare Rich Wilde and the Book of Dead di Play‘n Go, una delle slot più giocate in Italia, ambientata nell’antico Egitto.

I giocatori dovranno andare alla ricerca di tesori nascosti in compagnia del simpatico esploratore Rich Wilde.

Come in tutte le slot dedicate a questo tema, in ognuna si racchiude una fantastica storia in grado di divertire tutti gli utenti. Inoltre, i giochi sono resi ancora più avvincenti grazie alla presenza di simboli e funzioni speciali!

Ma non solo libri, gli appassionati dell’antico Egitto si potranno divertire anche con il sequel di questo gioco, ovvero la slot Dead of Legacy, dove tombe e faraoni faranno da padroni!

PressGiochi