Newsletter

22 Agosto 2025 - 00:37

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

SkyCity: ricavi in calo, ma torna il segno positivo nei conti

SkyCity Entertainment ha chiuso l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2025 con un ritorno all’utile, registrando un profitto netto di 29,2 milioni di dollari neozelandesi, pari a circa 17 milioni

21 Agosto 2025

Share the post "SkyCity: ricavi in calo, ma torna il segno positivo nei conti"

Print Friendly, PDF & Email

SkyCity Entertainment ha chiuso l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2025 con un ritorno all’utile, registrando un profitto netto di 29,2 milioni di dollari neozelandesi, pari a circa 17 milioni di dollari statunitensi, a fronte della pesante perdita di 143,3 milioni di dollari neozelandesi dell’anno precedente. Il risultato positivo, tuttavia, si è mantenuto al di sotto delle previsioni degli analisti.

I ricavi complessivi del gruppo si sono attestati a 825,2 milioni di dollari neozelandesi, in calo del 5 per cento rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto sottostante è sceso del 42 per cento a 71,5 milioni. In controtendenza l’EBITDA, che ha raggiunto i 216,1 milioni di dollari neozelandesi con un incremento del 56,4 per cento, superando così le stime di mercato.

“Questi risultati riflettono il difficile contesto operativo che abbiamo affrontato nel FY25” ha dichiarato l’amministratore delegato Jason Walbridge, spiegando che la lenta ripresa economica in Nuova Zelanda ha inciso sulla spesa discrezionale dei consumatori, proprio mentre la società affrontava una fase di intensi investimenti. Le risorse sono state concentrate soprattutto sugli aggiornamenti dei sistemi regolatori, sui costi preliminari per l’apertura del New Zealand International Convention Centre e sulla preparazione al lancio del gioco online regolamentato nel Paese.

Walbridge ha ricordato come, nonostante le difficoltà, SkyCity abbia compiuto progressi significativi, con l’introduzione del sistema di carded play nei casinò neozelandesi, l’esito positivo della revisione indipendente di SkyCity Adelaide e la conferma dell’apertura del nuovo centro congressi di Auckland a febbraio 2026.

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

SkyCity: ricavi in calo, ma torna il segno positivo nei conti

India, approvata la legge che vieta i giochi online: a rischio il settore del fantasy gaming

Randi Zuckerberg aprirà la AI Academy al debutto dell’SBC Summit 2025

L’esclusiva Piggy Riches 3 Hog Heaven apre le novità della settimana su StarCasinò

IAGR. Ripensare l’autoesclusione e il suo ruolo nella riduzione dei rischi da gioco d’azzardo

La Grecia lancia una stretta sul gioco d’azzardo illegale per tutelare economia e società

Regno Unito. Allwyn avvia la distribuzione di oltre 30.000 nuovi terminali Wave della National Lottery

Greentube debutta in Moldavia con la National Lottery

UK, Gambling Commission multa operatore per 1 milione di sterline per carenze nei sistemi antiriciclaggio e tutela dei consumatori

ADM: escluso operatore dalla gara per le concessioni online, nonostante l’ammissione con riserva del TAR Lazio

Lituania, il mercato del gioco cresce del 13,4% nel primo semestre 2025 trainato dall’online

India, il Governo presenta in Parlamento la nuova legge sulla regolamentazione del gaming online

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy