SkyCity: ricavi in calo, ma torna il segno positivo nei conti

SkyCity Entertainment ha chiuso l’anno fiscale terminato il 30 giugno 2025 con un ritorno all’utile, registrando un profitto netto di 29,2 milioni di dollari neozelandesi, pari a circa 17 milioni di dollari statunitensi, a fronte della pesante perdita di 143,3 milioni di dollari neozelandesi dell’anno precedente. Il risultato positivo, tuttavia, si è mantenuto al di sotto delle previsioni degli analisti.

I ricavi complessivi del gruppo si sono attestati a 825,2 milioni di dollari neozelandesi, in calo del 5 per cento rispetto all’anno precedente, mentre l’utile netto sottostante è sceso del 42 per cento a 71,5 milioni. In controtendenza l’EBITDA, che ha raggiunto i 216,1 milioni di dollari neozelandesi con un incremento del 56,4 per cento, superando così le stime di mercato.

“Questi risultati riflettono il difficile contesto operativo che abbiamo affrontato nel FY25” ha dichiarato l’amministratore delegato Jason Walbridge, spiegando che la lenta ripresa economica in Nuova Zelanda ha inciso sulla spesa discrezionale dei consumatori, proprio mentre la società affrontava una fase di intensi investimenti. Le risorse sono state concentrate soprattutto sugli aggiornamenti dei sistemi regolatori, sui costi preliminari per l’apertura del New Zealand International Convention Centre e sulla preparazione al lancio del gioco online regolamentato nel Paese.

Walbridge ha ricordato come, nonostante le difficoltà, SkyCity abbia compiuto progressi significativi, con l’introduzione del sistema di carded play nei casinò neozelandesi, l’esito positivo della revisione indipendente di SkyCity Adelaide e la conferma dell’apertura del nuovo centro congressi di Auckland a febbraio 2026.

PressGiochi