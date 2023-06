Sky Bet firma estensione della partnership con la English Football League

Sky Bet – parte di Flutter Entertainment – ha firmato un’estensione record di cinque anni di partnership con la English Football League (EFL) che vedrà Sky Bet continuare come title partner della League fino alla fine della stagione 2028/29.

Basandosi su una partnership decennale, la nuova commissione sui diritti rappresenta un aumento del 50%, fornendo entrate significative per i club EFL e supporto per l’obiettivo principale della Lega di rendere i club finanziariamente sostenibili in tutte le divisioni. L’accordo vedrà anche Sky Bet investire 1 milione di sterline a stagione e 6 milioni di sterline in totale in un fondo comunitario detenuto dall’EFL da investire nelle comunità di Inghilterra e Galles dove si trovano i club EFL.

Sky Bet e l’EFL utilizzeranno il finanziamento per fornire attività tramite l’EFL Trust e la rete delle Club Community Organizations (CCO), con le iniziative incentrate che devono essere concordate di comune accordo dalle organizzazioni. Dopo essere stata concordata per la prima volta nel 2013, la partnership – una delle più lunghe e significative nello sport professionistico del Regno Unito – è incentrata su un chiaro Memorandum of Understanding (MOU) tra le due organizzazioni che stabilisce come raggiungere i nostri obiettivi comuni in un contesto socialmente responsabile.

Commentando l’accordo, Steve Birch, Chief Commercial Officer di Sky Bet, ha commentato: “Sono estremamente orgoglioso della partnership in corso tra Sky Bet e EFL. Il calcio è fondamentale per ciò che siamo ed è fantastico poter supportare il gioco e fornire investimenti per i club. Sono particolarmente lieto che oggi possiamo fare un ulteriore passo avanti con l’annuncio del nostro Sky Bet EFL Community Fund, cercando di fare davvero la differenza per le persone in Inghilterra e Galles. Come hanno dimostrato le recenti finali Sky Bet Play-Off, l’EFL sta sempre più rafforzandosi con campi gremiti e milioni di spettatori che guardano le partite qui nel Regno Unito e in tutto il mondo. Siamo assolutamente impegnati a favore del gioco d’azzardo più sicuro e sono lieto che la nostra partnership con l’EFL dimostri come gli operatori di scommesse e giochi responsabili e le organizzazioni sportive possano lavorare insieme per promuovere un gioco più sicuro e affrontare il problema dei danni del gioco d’azzardo”.

PressGiochi