SKS365 sigla l’accordo con DS Virtual Gaming: su Planetwin365 l’intrattenimento è in HD

Un nuovo livello di intrattenimento, dove all’affidabilità e alla sicurezza dei prodotti si affianca un’esperienza grafica unica. È la grande novità che SKS365 offrirà ai propri clienti grazie all’accordo siglato con DS Virtual Gaming (DSVG), fornitore di servizi di gioco austriaco specializzato nei Virtual Sports.

La partnership permetterà a Planetwin365 di arricchire il proprio portfolio di prodotti online introducendo sul mercato italiano i giochi di punta dell’innovativo provider come Racingdogs, Racingdogs+ e RacingKarts. Con una selezione di oltre 20.000 video HD tratti da gare reali, i prodotti di DSVG si caratterizzano per una grafica ultra-realistica dal forte impatto visivo e per proporre ai clienti un intrattenimento dagli alti standard qualitativi.

“Siamo orgogliosi di essere il primo operatore in Italia a offrire i titoli di DSVG. Questo accordo è un’ulteriore prova del nostro impegno nell’essere sempre all’avanguardia del mercato e fornire ai nostri clienti un portafoglio di giochi ricco e costantemente aggiornato”, dichiara Oliver Cacic, Senior Director of Product and Development di SKS365. “Siamo certi che il carattere innovativo di questi titoli verrà apprezzato dai nostri giocatori e che i nuovi giochi contribuiranno ulteriormente alla crescita del nostro prodotto Virtual Sports”.

“L’Italia è sempre stata il nostro obiettivo e siamo molto felici di entrare in questo mercato con un operatore così importante come SKS365”, aggiunge Araksi Sargsyan, Head of Business Development di DSVG. “Non abbiamo dubbi sul fatto che i nostri giochi riscuoteranno successo tra i player italiani e contribuiranno a far raggiungere a entrambe le aziende nuovi traguardi”.

PressGiochi