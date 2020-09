SkS365 in partnership con Kiron per aumentare l’offerta Virtual Sports sulla rete Planetwin365

L’offerta Virtual Sports di Planetwin365 continua a crescere non solo in varietà ma anche in prestigio, grazie all’accordo strategico con Kiron, uno dei principali fornitori internazionali di Virtual Sports e con una presenza radicata in Italia, dove è stato il primo provider nel 2013 a introdurre sul mercato i giochi virtuali.

L’accordo consentirà a Planetwin365 di offrire sulla sua piattaforma l’intero catalogo dei prodotti a firma Kiron tra cui i Racing Games, fiore all’occhiello del fornitore, e i principali Virtual Games di calcio e di altri sport.

Realizzati con la più recente tecnologia CGI, i prodotti di Kiron presentano una grafica di livello superiore e creano esperienze virtuali così coinvolgenti e divertenti da poter essere equiparate a quelle reali. L’offerta multicanale del fornitore sarà disponibile sull’intera rete Planetwin365, retail, online e mobile e, grazie all’ampia varietà di giochi a disposizione, saranno soddisfatte le preferenze di gioco e di fruizione di tutti i clienti.

“Stiamo parlando di un brand che ha aperto la strada all’intrattenimento sportivo virtuale in Italia, che si affianca ad un altro brand che non ha smesso di arricchire e implementare l’offerta in termini di differenziazione, innovazione e qualità, soprattutto negli ultimi due anni – ha commentato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365, l’azienda proprietaria del marchio Planetwin365 – Già solo questo qualifica il livello di eccellenza della partnership con Kiron Interactive, a cui affidiamo con entusiasmo le esigenze di intrattenimento dei nostri clienti. Siamo sicuri che i nostri giocatori apprezzeranno la ricchezza di proposte dei Virtual Games di Kiron”.

Steven Spartinos, Co-CEO di Kiron, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Planetwin365, uno dei player principali in Italia, il paese in cui siamo stati i primi ad introdurre l’offerta Virtual nel 2013, e di continuare ad espandere la nostra presenza in questo mercato, che è di cruciale importanza per la nostra azienda. I nostri giochi si sono affermati come top performer nel mercato italiano e non vediamo l’ora di renderli disponibili ai clienti di Platnetwin365 in modo da contribuire nel processo di crescita continua dell’azienda “.

I prodotti Kiron Interactive faranno il loro ingresso ufficiale nella sezione Virtual Sports di Planetwin365 entro la fine di quest’anno.

PressGiochi