SKS365 e Cristaltec ampliano la partnership: On air i primi 14 giochi su Planetwin365

Si rafforza il legame tra SKS365 e Cristaltec, uno dei maggiori provider del mondo del gioco. A otto mesi dall’accordo formalmente siglato ad aprile, e dopo aver completato il processo di integrazione tecnologica, la partnership si amplia con il lancio dei primi 14 giochi dell’universo Cristaltec sul casinò Planetwin365.

Titoli di punta come Gallina d’Egitto, Genius, 7 Diamond ed Egyptian Mythology (da poco disponibile anche per le videolottery) saranno disponibili online per intrattenere i giocatori in un ambiente sempre più dedicato al divertimento a 360 gradi. Particolare attenzione è stata dedicata da Cristaltec all’approccio VLTO, pensato per ricreare online l’esperienza delle sale terrestri. Una prospettiva sempre più “omnichannel” per rendere fruibili i prodotti più amati dai giocatori anche su dispositivi come pc, tablet e smartphone.

“L’ampliamento dell’accordo con Cristaltec chiude in bellezza un anno di lavoro dedicato alla crescita dei prodotti e alla qualità dell’offerta – dichiara Luca Grisci, Senior Director Commercial Retail di SKS365 – L’arrivo dei nuovi giochi segna un ulteriore passo per la nostra filosofia multicanale: l’integrazione tra gioco fisico e online sarà sempre più importante per tutti i nostri prodotti”.

“Grazie agli ottimi riscontri delle performance ottenute finora, entrambe le aziende sono fiduciose che assieme riusciranno ad ottenere risultati sempre migliori, sfruttando l’eccezionale canale distributivo di Planetwin365 e la capacità di intercettare i gusti dei giocatori, caratteristica distintiva di Cristaltec”, ha aggiunto Giovanni Agliata, Fondatore ed AD di Cristaltec.

Pressgiochi