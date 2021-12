SKS365 dà il benvenuto a ELK Studios: siglata la partnership per le slot online su Planetwin365

SKS365, l’operatore internazionale di giochi e scommesse sportive, chiude un anno di grande crescita e sviluppo per il Casinò online mettendo a segno un altro colpo strategico. La società ha siglato la partnership con ELK Studios, provider svedese specializzato nello sviluppo di slot machine e online games, al suo debutto quest’anno sul mercato italiano. Un accordo che permetterà a SKS365 aggiungere alla suite di casinò di Planetwin365 i titoli più prestigiosi del fornitore, tra cui Wild Toro 1 & 2, Katmandu Gold e Nitropolis, oltre alle prossime novità in uscita come Book of Toro, Toro 7’s e Stars of Orion.

L’ampio portfolio di giochi, la cura per i dettagli e il solido modello matematico sono i punti di forza di ELK Studios, a cui si aggiunge la modalità X-iter, che permette di scegliere diverse Bonus feature per ciascun gioco, dai bonus singoli alle combinazioni multiple.

“I titoli di ELK Studios sono tra i migliori al mondo per la qualità dei loro contenuti e le funzionalità di gioco avanzate e questo ci permetterà di offrire un’esperienza di gioco ancora più ricca e coinvolgente. Siamo certi che le novità in arrivo faranno subito breccia tra i giocatori con riscontri immediati”, ha dichiarato Troy Cox, Chief Commercial Officer di SKS365.

“Siamo entusiasti di accrescere la nostra presenza in Italia con un brand noto come Planetwin365 – ha aggiunto Martin Lerby, CSO di ELK Studios. Non vediamo l’ora di portare avanti una partnership lunga e fruttuosa”.

PressGiochi