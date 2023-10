SKS365 amplia l’accordo con GameArt: nuovi giochi sul Casinò online di Planetwin365

Nuovi contenuti in arrivo per il casinò online di Planetwin365. Si amplia infatti la partnership tra SKS365 – proprietaria del brand di giochi e scommesse – e il fornitore di

Nuovi contenuti in arrivo per il casinò online di Planetwin365. Si amplia infatti la partnership tra SKS365 – proprietaria del brand di giochi e scommesse – e il fornitore di giochi online GameArt, provider specializzato nella produzione di slot HTML5 di altissima qualità distribuite in tredici paesi.

Concept innovativi, grafica e tecnologia all’avanguardia caratterizzano il portfolio degli 80 titoli di GameArt: tra questi un’ampia scelta di funzionalità, tra cui le impostazioni di volatilità dei giochi e dei bonus e l’innovativa meccanica Megaways, con grafica di ultima generazione e payline più alte.

“L’eccezionale offerta di contenuti di GameArt si integra perfettamente con la nostra piattaforma di gioco, e siamo quindi entusiasti di offrire nuovi titoli ai nostri clienti”, dichiara Kristina Lozo, Online Casino Manager di SKS365. “Questo accordo apre nuovi orizzonti e siamo convinti che contribuirà alla crescita di entrambe le società”.

“Grazie al consolidamento della partnership con SKS365, saremo in grado di raggiungere una base di giocatori più ampia in Italia”, aggiunge Dea Kravos, Account Manager di GameArt. “Ci impegniamo costantemente nell’offrire ai clienti contenuti innovativi e di alta qualità e l’accordo con Planetwin365 sottolinea ulteriormente il nostro obiettivo di ampliare il nostro pubblico”.

PressGiochi