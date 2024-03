SKS365 aderisce all’Unione Totoricevitori Italiani Sportivi

SKS365 ha completato la sua adesione all’Unione Totoricevitori Italiani Sportivi per il 2024, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente lo sviluppo e il supporto della rete vendita di Planetwin365. Attraverso questa

Attraverso questa collaborazione sinergica con UTIS, SKS365 offrirà ai propri partner sul territorio il tesseramento valido per il 2024, con una serie di soluzioni di assistenza, assicurative e di sviluppo del business.

In linea con l’evoluzione del mercato di riferimento, UTIS ha focalizzato la sua attività nel supporto degli associati nei rapporti contrattuali con AAMS, Enti e Società. In particolare, ha sviluppato e reso disponibili ai soci convenzioni assicurative specifiche, tra cui garanzie fidejussorie, per rispondere alle esigenze del settore.

L’adesione di SKS365 a UTIS rappresenta un ulteriore impegno nel fornire alla propria rete le risorse per affrontare le sfide di un mercato in continuo cambiamento.

UTIS è un’associazione fondata nel 1950, rivolta a coloro che svolgono attività di produzione e commercializzazione di beni e servizi connessi al settore dei giochi. Svolge attività di assistenza amministrativa, legale, commerciale e assicurativa.

