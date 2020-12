SiVinceTutto SuperEnalotto: centrato il “6” a Scandicci (FI)

Nell’estrazione di mercoledì 16 dicembre del concorso della nuova formula settimanale di SiVinceTutto SuperEnalotto è stato centrato un “6” dal valore di 63.610,13 euro a Scandicci (FI) presso il punto vendita Sisal Bar Tabacchi situato in via Pisana 135. La combinazione è stata 1, 63, 74, 79, 86, 87 ed il montepremi complessivo in palio è stato di 197 mila euro.

SiVinceTutto, il concorso speciale di SuperEnalotto in cui tutto il montepremi viene distribuito nella sera di estrazione, si è rinnovato nella formula di gioco con premi più frequenti e un appuntamento settimanale, ogni mercoledì sera – eccetto variazioni per festività natalizie.

Con il nuovo SiVinceTutto SuperEnalotto i numeri da mettere in gioco sono raddoppiati: 12 al posto di 6. La combinazione vincente invece rimane costituita da 6 numeri estratti. Raddoppiano quindi i numeri in gioco e puoi vincere più spesso.

Le novità del nuovo SiVinceTutto SuperEnalotto sono:

· RADDOPPIANO I NUMERI IN GIOCO: si mettono in gioco ben 12 numeri ma ne devi indovinare 6.

· SI VINCE PIÙ SPESSO: la probabilità di vincere almeno un premio passa da 1 su 20 a 1 su 6.

· L’ESTRAZIONE: l’estrazione è settimanale, ogni mercoledì alle ore 20.00.

· CATEGORIE DI VINCITA: si vince indovinando 6 – 5 – 4 – 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta. SiVinceTutto SuperEnalotto è un’occasione strepitosa perché tutto il montepremi viene vinto in un’unica sera e, in assenza di 6, saranno i 5, i 4, i 3 ed anche i 2 a dividersi l’intero montepremi!

PressGiochi