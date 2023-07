Sito di gioco d’azzardo illegale ruba account Facebook al comune di Corigliano Rossano

Qualche ora fa la pagina ufficiale gestita dal comune di Corigliano Rossano non è più in mano agli amministratori originali. A rischio i 20mila follower – scrive il quotidiano online

Qualche ora fa la pagina ufficiale gestita dal comune di Corigliano Rossano non è più in mano agli amministratori originali. A rischio i 20mila follower – scrive il quotidiano online cosenzachannel.it dando la notizia.

I suoi quasi 20mila follower, hanno evidentemente fatto gola a qualche hacker, così da oggi il sito ufficiale degli eventi di Corigliano Rossano, gestito fino a poche ore fa, dall’ente comunale, è caduto in mano a qualche anonimo che lo ha strappato agli amministratori originari. Al posto del logo ufficiale del Comune, che campeggiava come foto-profilo, adesso c’è una bella ragazza in versione cartoon che mostra un ventaglio di carte da poker.

E anche il nome della pagina è cambiato, da Co-Ro Summer Fest a un’ammiccante Plinko,Teen Patti Bangladesh.

“La pagina ufficiale del Comune di Corigliano-Rossano è sotto attacco hacker, i tecnici preposti stanno lavorando al ripristino e capire da dove lo stesso è partito.

La pagina non contiene informazioni sensibili ma solo comunicazioni ufficiali reperibili sul sito comunecoriglianorossano.eu e sull’account instagram ufficiale

Vi preghiamo di non tenere contro di nulla di quello che leggete al momento sulla pagina fino a quando non manderemo un nuovo comunicato ufficiale”. Avvisano gli amministratori dell’account che stanno lavorando per ripristinare la proprietà del profilo.

Il recupero dell’account non è cosa facile, dopo la trasformazione di Facebook in Meta, è ancora più complicato, e se non si attiva la doppia chiave d’accesso, il rischio di essere “invasi” è altissimo. Vedremo quando si passerà dalle info di servizio sui servizi idrici ai bonus per un giro alle slot.

PressGiochi