Siti di scommesse con bonus senza deposito: di quali fidarsi?

Con la riapertura delle maggiori competizioni sportive ormai alle porte, il settore del gioco in Italia guarda ai dati pre-Coronavirus con la speranza di riprendere il trend di crescita interrotto dall’emergenza. Nel 2019 infatti, il settore del gioco online in Italia ha confermato una graduale crescita del comparto rispetto al mercato nel suo complesso. Questi risultati sono dipesi da innovazione e cambiamento, ma anche dal consolidamento della rete legale esistente alla quale hanno concorso vari fattori, tra primi il decreto dignità che ha imposto agli operatori di fare pubblicità e sponsorizzazioni.

I dati pre-emergenza

Nel 2019, il mercato regolamentato del gioco ha registrato una spesa di 19,3 miliardi di euro (+2,1% rispetto al 2018) con vincite pari a 89,3 miliardi (+1,7%). L’online ha rappresentato l’8,5% di questa spesa. In particolare, il raffronto agosto-dicembre 2018 e agosto-dicembre 2019 (prima e dopo l’entrata in vigore del divieto di pubblicità) vede il business del gioco in aumento del 15,8%.

Nel mese di gennaio 2020 gli italiani hanno speso 197,5 milioni di euro nei vari giochi online, con un incremento del 29% rispetto a gennaio 2019. A questo hanno sicuramente contribuito interventi normativi come quelli predisposti dalla legge di Stabilità 2020 che oltre ad aumentare le tasse per gli operatori terrestri hanno incrementato la tassa sulle vincite a Lotterie e Videolottery, portando le sale vlt a registrare una riduzione degli incassi che arriva fino al 30%. Questa nuova imposizione aggiunta all’obbligo di uso della tessera sanitaria per accedere alle macchine da gioco non è stata ben accolta dai giocatori che la stanno vivendo come un’invasione della propria privacy. Inevitabile quindi lo spostamento di una parte di platea di utenti verso offerte di gioco diverse, prima fra tutte quella online.

A confermare questi sospetti anche il fatto che durante il 2019 l’uso degli smartphone attraverso le app di gioco abbia superato il 69% della massa critica, con una quota che entro il 2021 dovrebbe arrivare al 78%, costituendo di fatto la maggior parte dell’utenza che predilige questo tipo di device. Del resto per il gioco online c’è stata un’inversione di tendenza durante questi ultimi 10 anni, quando l’utilizzo era invece maggiormente rivolto verso PC fisso, laptop e console di ultima generazione.

Giocare online in modo sicuro ed evitando le truffe

Ma come possono i giocatori esser certi di accedere a siti sicuri e legali? Nell’online, i giochi preferiti dagli utenti italiani sono blackjack, baccarat, slot machine e roulette, seguiti dai tornei di poker e poker cash. Il gioco del poker richiedendo maggiori attenzioni, sta diventando un fenomeno sempre più di nicchia, rivolto verso una nuova categoria di utenti, i quali puntano a farsi conoscere attraverso i tornei online, per poi accedere al gioco professionistico dei tornei live che ogni anno vengono promossi e sponsorizzati in Europa e negli Stati Uniti.

Nella scelta del sito su cui giocare, i giocatori devono assicurarsi che sia licenziatario di una concessione AAMS e che sia presente nel sito prescelto il logo relativo all’AAMS, elemento che tutela il giocatore e assicura che il casinò sia legale e in regola nello svolgimento dell’attività.

Strumenti di trasparenza: dati personali e bonus senza deposito

Il sito deve richiedere i documenti identificativi che garantiscano la maggiore età del giocatore, entro 30 giorni dall’iscrizione. È infatti fatto divieto perentorio ai minori di 18 anni praticare qualsiasi forma di gioco d’azzardo, sia esso online o fisico.

Altro elemento che aiuta, la presenta di siti scommesse bonus senza deposito, come quelli raccolti e recensiti su miglioribonusscommesse.net , che rappresentano un vantaggio per l’utente ed incrementano la possibilità di realizzare vincite reali prelevabili ma proporzionati sia al versamento effettuato, sia al volume di affari del casinò stesso.

Giocare su siti legali tutela il giocatore, in quanto essi garantiscono la sicurezza dei dati personali, la sicurezza delle transazioni e la certezza del pagamento delle vincite, inoltre, la sicurezza dei giochi che sono certificati e rispondono anche ai requisiti richiesti sul fronte del gioco responsabile.

PressGiochi