Sistema Gioco Italia alla presentazione del Libro Blu 2021. Parola d’ordine del settore: fare squadra

In rappresentanza del Gioco Legale di Confindustria, Gennaro Parlati Presidente di Sistema Gioco Italia ha partecipato oggi alla presentazione del Libro Blu di ADM. Un evento decisamente importante, un momento che rende molto evidente l’attività messa in campo dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e sui tanti fronti aperti ma anche un importante momento di riflessione e confronto tra operatori.

Tre i punti fondamentali emersi dal dibattito e pienamente condivisibili sui quali il settore dovrà necessariamente far squadra, secondo Gennaro Parlati: il tema del riordino del settore, focalizzando l’attenzione sulla questione territoriale per giungere finalmente ad una omogeneizzazione di regolamentazione, riprendendo i casi virtuosi di territori che hanno avviato regolamentazioni più equilibrate ed attente alle esigenze dl cittadino-giocatore, dei comuni e delle imprese; l’importanza del contrasto al gioco illegale, che in questi mesi di pandemia con la sospensione delle attività legali ha visto evidenti segnali di arretramento del gioco legale cedendo ampi margini all’illegale. Da qui la necessità stringente di condividere strumenti per la lotta all’illegalità; ed infine, un’attività finalizzata a migliorare la reputazione del settore.

Tre punti che dovranno necessariamente essere gli elementi su cui tutto il settore, operatori e rappresentanze dovranno far squadra. Un momento fondamentale per fare sintesi su temi ampiamente e lungamente condivisi ma sul quale oggi più che mai occorre insieme lavorare per avviare un confronto con i prossimi interlocutori istituzionali, politici e di Governo.

PressGiochi