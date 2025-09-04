Newsletter

04 Settembre 2025 - 13:30

SisalTipster partner ufficiale di Fantacalcio® per i prossimi anni

Il progetto Fantapizza apre la stagione

04 Settembre 2025

SisalTipster e Fantacalcio® insieme per i prossimi anni. Il progetto editoriale di Sisal diventa partner ufficiale del fantasy più famoso dell’universo calcistico. Una collaborazione che porterà nei prossimi mesi iniziative esclusive, sfide coinvolgenti e sorprese pensate per la più grande community di Fantallenatori® in Italia.

SisalTipster entra così nel cuore dell’esperienza dei Fantallenatori come alleato strategico nei momenti più caldi della stagione, a partire dall’asta. Perché per SisalTipster a Fantacalcio la fortuna non basta: servono analisi, dati concreti, percentuali e consigli affidabili di esperti. Nessun dubbio sulla formazione: grazie alle chicche editoriali e ai suggerimenti esclusivi, i Fantallenatori avranno sempre un supporto tecnico e divertente.

Raffaela Leoni, Direttore Marketing di Sisal, spiega: “Con questa partnership vogliamo rafforzare il ruolo di SisalTipster come punto di riferimento per chi vive il Fantacalcio con passione, divertimento e spirito di community. Offriamo consigli, approfondimenti e analisi esclusive basate su dati oggettivi, perché per noi il Fantacalcio è competenza, passione e una community straordinaria con cui vogliamo crescere e condividere esperienze sempre nuove”.

Il primo passo della collaborazione è la Fantapizza. Ogni anno, l’asta di Fantacalcio® è accompagnata da rituali che si ripetono puntualmente: tra questi, la cena che nel 98% dei casi significa pizza. Proprio in quel momento cruciale, i dati e le statistiche di SisalTipster saranno stampati sui cartoni della pizza distribuiti a Roma, Milano e Napoli tra il 2 e il 12 settembre, periodo clou delle aste. Un modo diretto, autentico e sorprendente per accompagnare i fantallenatori nella costruzione della rosa perfetta.

Nino Ragosta, CEO & Founder di Quadronica, società proprietaria di Fantacalcio® commenta: “Fantacalcio® è nato per creare condivisione, rituali e momenti di comunità. L’incontro con SisalTipster è naturale: unisce la forza dei numeri e delle analisi al piacere di vivere insieme la passione per il calcio. Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura che porterà sorprese e iniziative esclusive per tutti i nostri Fantallenatori®”.

La partnership sarà sostenuta anche dalla partecipazione di volti molto vicini al mondo del calcio e al Fantacalcio®, tra cui Pierluigi Pardo, che arricchirà con il suo contributo editoriale e la sua inconfondibile voce il racconto delle attivazioni.

 

