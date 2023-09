SisalFunClub 2024, l’app “for fun” di Sisal, guarda al futuro e diventa main partner della GOA7 League

SisalFunClub 2024, GOA7 League e Dentsu insieme per rendere ancora più divertente e appassionante il gioco del calcio attraverso una partnership integrata che strizza l’occhio verso le nuove forme di intrattenimento del web.

Le centinaia di migliaia di appassionati che, dopo il successo della GOA7 Summer Cup dello scorso giugno, attendevano con impazienza la ripartenza dell’innovativa Lega di calcio 7vs7 saranno finalmente accontentati. Tantissime le novità che verranno introdotte in questa nuova stagione, alcune di queste grazie a SisalFunClub2024, l’innovativa app di intrattenimento “for fun” di Sisal. I giocatori potranno scalare le classifiche, settimanali e mensili, grazie ai minigiochi e ai quiz, ma anche sfidando altri avversari, attraverso partite in cui si potrà scegliere la formazione da schierare e la strategia da applicare. Il mercato e la tattica con cui mandare in campo i giocatori sono solo alcune delle nuove funzionalità che SisalFunClub2024 propone e che si affiancano ad alcune storiche come la costruzione e lo sviluppo del proprio stadio e della città.

Il prodotto Sisal porta la fan experience della GOA7 League a un nuovo livello grazie alla nascita della Ruota powered by SisalFunClub 2024, la quale rappresenterà l’elemento di maggiore imprevedibilità e spettacolarità alle partite del campionato. Alla fine di ogni tempo giocato infatti, la partita si fermerà e i General Manager della GOA7 League gireranno la famosa ruota, la quale decreterà con quale regola speciale le due squadre in campo dovranno giocare i minuti di recupero. Tra le regole, la possibilità di ridurre il numero di giocatori in campo, vincere un calcio di rigore shootout, chiedere alla chat di Twitch quali vantaggi/svantaggi assegnare, cambiare il pallone utilizzando un Super Santos e tante altre sorprese. Ma il massimo del divertimento avverrà quando usciranno gli spicchi SisalFunClub 2024 grazie ai quali due membri delle squadre dovranno sfidarsi a quiz/minigiochi e, per la squadra vincente, vi sarà il grandissimo vantaggio di scegliere la regola da attivare tra tutte quelle presenti nella Ruota powered by SisalFunClub 2024.

Ma le sorprese non finiranno qui. Grazie a questo accordo, interamente curato da Dentsu Sports, la solution di Dentsu dedicata al marketing sportivo che integra creatività, media e CXM, la community di GOA7 League potrà giocare su SisalFunClub 2024 in un ranking a loro dedicato, il quale gli darà la possibilità di conquistare fantastiche esperienze come meet&greet con i protagonisti del campionato e accessi per assistere dal vivo alle partite. “La partnership tra SisalFunClub 2024 e la GOA7 League testimonia l’impegno di Sisal nel mettere al centro della propria strategia innovazione e intrattenimento, da vivere insieme come community, grazie ad un partner con cui condividiamo la passione per lo sport e il calcio” ha commentato Marco Tiso, Online Managing Director di Sisal – “Ad ottobre, inoltre, lanceremo una nuova stagione di SisalFunClub 2024, il gioco Sisal appartenente al mondo casual gaming e focalizzato sull’intrattenimento “for fun”, con tante novità che, ne siamo certi, appassioneranno i nostri utenti”.

“È con grande piacere che annunciamo oggi la nostra collaborazione con SisalFanClub 2024, unendo le forze per creare un nuovo paradigma calcistico e aprire le porte a una nuova era di intrattenimento, in perfetto stile GOA7 League.” – commenta Giuseppe Greco, Partner&Creative Director Web Stars Channel. “Siamo felici di aver potuto contribuire alla nascita di questa partnership, che dimostra la volontà di SisalFunClub 2024 di avvicinarsi ai propri utenti cogliendo nuovi trend del mondo del calcio e dell’entertainment. L’ecosistema che si sta venendo a creare grazie al ruolo disruptive di GOA7 League apre la strada verso nuovi orizzonti dello sport marketing.” – commenta Francesco Alivia, Sport Partnership & Sponsorship Director di Dentsu e responsabile per l’Italia di Dentsu Sports. Rivoluzionando il panorama dell’intrattenimento sportivo, la GOA7 League è nata per reinventare il modo in cui viviamo il calcio.

PressGiochi