SisalClub è il nuovo Title Sponsor della Lega Basket Serie A

Lega Basket Serie A, con il supporto di Infront in qualità di Official Advisor è lieta di annunciare SisalClub come nuovo Title Sponsor del campionato di Serie A per le prossime tre stagioni.

A partire dalla stagione 2026/27, il massimo campionato italiano di basket assumerà la denominazione ufficiale Serie A SisalClub.

SisalClub è il progetto editoriale di Sisal dedicato agli appassionati di sport e intrattenimento, nato per creare uno spazio di incontro e condivisione attorno alle passioni della propria community. Dopo aver ampliato il proprio racconto oltre il calcio, la partnership con Lega Basket Serie A rappresenta un nuovo passo nel percorso di crescita di SisalClub, che sceglie di affiancare uno dei movimenti sportivi più dinamici del Paese.

L’obiettivo della partnership è contribuire all’espansione della fanbase del basket italiano attraverso un ricco piano di attivazioni che accompagnerà gli appassionati per tutta la stagione, con contenuti esclusivi, iniziative digitali, esperienze innovative e attività nei palazzetti, offrendo nuove occasioni di coinvolgimento della community dentro e fuori dal campo.

Marco Tiso, Managing Director Sisal Italy: “SisalClub nasce con l’obiettivo di diventare la casa dove condividere le passioni della nostra community e la partnership con la Lega Basket Serie A rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo del progetto. Il basket è uno degli sport più seguiti e praticati in Italia, un movimento in costante evoluzione al cui sviluppo vogliamo contribuire mettendo a disposizione la vivacità della nostra community e la nostra capacità di creare contenuti, esperienze e iniziative innovative, per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati”.

Maurizio Gherardini, presidente Lega Basket Serie A: “Siamo estremamente lieti ed orgogliosi di questo importantissimo e storico accordo che rappresenta per LBA un motivo di forte orgoglio e parallelamente grande stimolo nel perseguimento del nostro obiettivo di crescita. Sin dai nostri primi incontri, abbiamo percepito la profonda volontà dell’azienda di sposare il nostro progetto per avviare un nuovo modello di comunicazione che metta al centro i nostri Club e gli appassionati di pallacanestro. Siamo certi che questo nuovo percorso darà ancora più ampia visibilità e forza al nostro movimento con l’obiettivo di allargare sempre più la riconoscibilità e la notorietà della Serie A SisalClub”.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy: “Abbiamo affiancato la Lega Basket Serie A in un accordo di grande rilevanza strategica, che contribuisce a rafforzare ulteriormente il posizionamento e l’attrattività del campionato. L’ingresso di SisalClub come Title Sponsor rappresenta un passo significativo in questo percorso. La collaborazione si inserisce inoltre in una relazione già consolidata con Infront su altre nostre properties, a testimonianza della fiducia nel nostro modello e nella nostra capacità di generare valore per i partner e per lo sport italiano”.

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