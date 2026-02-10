Newsletter

Sisal Wincity porta lo spirito olimpico in città con “Winter Lounge – Be Part of the Games”

Un tour tra Milano, Cortina e Verona in occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

10 Febbraio 2026

In occasione delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Sisal Wincity presenta Winter Lounge – Be Part of the Games, un progetto che porta l’atmosfera dei Giochi all’interno di alcuni punti vendita del Nord Italia, concepiti come spazi – fisici e digitali – in cui le persone possono ritrovarsi, seguire insieme le gare e condividere emozioni, passione e partecipazione. Un’esperienza che rafforza il ruolo di Sisal come community, dove lo sport diventa occasione di relazione e di condivisione, trasformando i punti di vendita in veri e propri hub di incontro e intrattenimento aperti al pubblico.

Durante il periodo olimpico, Milano, Cortina, Verona e altre località coinvolte ospiteranno una serie di appuntamenti pensati per far vivere lo spirito dei Giochi anche lontano dalle sedi ufficiali delle competizioni, unendo città e montagna in un unico percorso.

I punti vendita Sisal Wincity e Sisal Store aderenti all’iniziativa si trasformeranno in Winter Lounge temporanee, con allestimenti ispirati al mondo alpino e all’estetica dell’après-ski. Un progetto che valorizza i territori e crea occasioni di socialità attraverso sport, intrattenimento e convivialità.

Il format Winter Lounge

All’interno delle Winter Lounge il pubblico potrà partecipare a diverse attività ispirate agli sport invernali e all’atmosfera olimpica, in un contesto informale e accogliente.

Tra le principali proposte:

  • Simulatore di sci professionale
  • Installazioni interattive per testare riflessi e reattività
  • Postazione fotografica con intelligenza artificiale, ambientata in scenari montani e olimpici
  • Area hospitality con offerta food & beverage a tema
  • Dj set in stile après-ski durante gli eventi principali

Gli eventi principali

Milano – Sisal Wincity, Piazza Diaz 7
Martedì 10 e mercoledì 11 febbraio

La tappa milanese ospita una Winter Lounge davvero completa.
Mercoledì 11 febbraio il pubblico potrà provare il simulatore di sci professionale affiancato dal maestro di sci e influencer Lorenzo Perlotti, partecipare alle attività interattive e scattare foto immersive grazie alla postazione AI. La giornata si chiuderà con un dj set a tema après-ski.

Cortina – Sisal Store
Venerdì 14 febbraio

Nella località simbolo delle Olimpiadi invernali, Winter Louge si inserisce nel contesto alpino con attività interattive, accoglienza dedicata, proposta food & beverage a tema e un momento musicale che richiama l’atmosfera dell’après-ski.

Verona – Sisal Store

Sabato 21 e domenica 22 febbraio

La tappa conclusiva porta lo spirito olimpico in un contesto urbano. Il pubblico potrà partecipare alle attività della Winter Lounge e provare il simulatore di sci professionale affiancato dall’atleta FIS di sci alpino Marco Giordano (classe 1999). Sabato 21 febbraio è previsto un dj set pomeridiano.

Attività sul territorio

Accanto agli eventi principali, il progetto coinvolge anche altri punti vendita Sisal del territorio, allestiti con elementi tematici e attività dedicate per tutta la durata dell’iniziativa.

(SWC Milano Jenner 8–9/02; Sisal Store Milano Borsieri 12/02; Sisal Store Brunico 15/02; Sisal Store Milano Manusardi 16–17/02; SWC Buccinasco 18–19/02; Sisal Store Bolzano Mazzini 21/02; Sisal Store Bolzano Resia 22/02; SWC Milano San Gottardo 6–22/02).

Con Winter Lounge – Be Part of the Games, Sisal Wincity rafforza il proprio impegno nel valorizzare i punti vendita come luoghi di relazione e intrattenimento, capaci di interpretare i grandi eventi sportivi internazionali in modo accessibile e contemporaneo.

Un invito aperto a tutti a sentirsi parte dei Giochi Olimpici, anche lontano dalle piste.

 

 

