Sisal Wincity: in Diaz 7 in scena Dado, l’esilarante comico, cabarettista e cantante

La nona serata di FOOD & FUN, un ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio – con cena e spettacolo – sarà infatti dedicata alla comicità, un filone che Diaz 7 persegue da sempre e che quest’anno è stata ancora più coinvolgente grazie all’accordo sancito con lo storico Caffè Teatro di Samarate.

A coinvolgere e divertire il pubblico di Diaz 7, giovedì 8 giugno, sarà il comico, cabarettista e cantante Dodo.

Un personaggio amato e noto dal grande pubblico che, dagli anni ’90, non ha mai smesso di appassionare e divertire. Dalla sua presenza a Maurizio Costanzo Show, infatti, la sua virale simpatia e professionalità sono state apprezzate in programmi quali Seven Show, Zelig, I Raccomandati, Top of the Pops, I migliori anni e Made in Sud fino alla collaborazione con Servizio Pubblico di Michele Santoro su LA7, in qualità di comico satirico.

Gli altri appuntamenti del palinsesto eventi FOOD & FUN 2023 al Diaz 7 fino all’estate vedranno la partecipazione di alcuni artisti del Blue Note, fino a performers d’eccezione, con cabarettisti noti al grande pubblico. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila.

Diaz 7 è un luogo che vi sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali – a partire dalle ore 21.00, saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena – inizio ore 20.00 – per godere di emozioni uniche nel perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

